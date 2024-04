Preocupa al INE renuncia de 200 candidatas en Zacatecas por inseguridad

La renuncia de 200 candidatas a diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas en el estado de Zacatecas ha encendido alarmas en el Instituto Nacional Electoral (INE), pues consejeras electorales destacaron la gravedad de la desbandada.

En sesión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral celebrada este día, la consejera Carla Humphrey indicó que los números son muy altos y se pronunció por dar seguimiento al tema con el Instituto Electoral de Zacatecas (IEEZ), petición que fue atendida por los consejeros que integran este órgano.

“Me parecen muy graves estas renuncias, los números son muy, muy altos, creo que también hay que darle seguimiento a este tema”, dijo.

La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, indicó que se comunicó con el presidente del IEEZ, Juan Manuel Frausto, y éste le informó que sólo una candidata renunció por haber sido víctima de violencia política en razón de género, el resto se retiró de la contienda por diversas cuestiones, entre ellas la inseguridad.

“Las causas que se señalan en la renuncia son por haber sido registradas sin su consentimiento, por cuestiones personales, para cambiarse de partido político y de cargo por el cual habían sido postuladas, por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de estudio, por no tener tiempo, por cuestiones laborales, por no ser de su interés participar en el proceso, porque sólo presentaron los documentos para que el partido conservará el lugar, porque el partido no respetó los acuerdos que tenían y por cuestiones de salud”, explicó.

La consejera Ravel detalló que los partidos con más renuncias de mujeres son Morena, PRI y Movimiento Ciudadano.

El Sol de Zacatecas reportó el 13 de abril que 153 mujeres habían presentado ante el Instituto Electoral local la renuncia a sus candidaturas y el órgano electoral aplicó el protocolo para determinar si hubo violencia política detrás de las renuncias, sin embargo, sólo en un caso ubicó violencia, no obstante, la víctima decidió no presentar una queja o denuncia.