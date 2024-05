Vive con miedo; mujer es amenaza por su pareja en León

León, Gto. “Ella se enamoró, como toda relación todo era muy bonito pero luego descubrimos que él la trataba mal y la amenazaba de muerte cada vez que lo quería dejar”, relató la mamá de Ana.

A las personas de esta historia se les cambió el nombre por miedo a represalias ya que continuamente tanto Ana como su mamá son amenazados por David. Ya pusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) por intento de feminicidio pero al llevar más pruebas les dicen que todo lleva su proceso porque hay más casos pendientes.

El amor llegó a Ana

Ana estaba separada de su esposo y en una fiesta le presentaron a David, desde el primer momento sintió un flashazo y atracción hacía él. Era encantador, atento, la sedujo diciéndole que estando a su lado nada le faltaría porque era muy trabajador y la amaría por toda la eternidad.

De esta forma, la joven leonesa quien ya tenía dos hijos de su anterior esposo, comenzó a tener una relación con David a tal grado que lo presentó a su familia como su pareja y se fueron a vivir juntos a la casa de su mamá.

Al pasar los días, la mamá de Ana la veía cada vez más triste y con depresión pero al mismo tiempo le encontraba pequeños golpes y su yerno le decía que era porque se había pegado en la puerta o en un mueble pero ya no era nada creíble y más porque la mujer de 27 años de edad cada vez estaba más decaída y temerosa.

Del amor a las amenazas

Un día, su mamá le notó que alrededor de su cuello tenía unas marcas como si alguien la intentó estrangular y fue el día que Ana no aguantó más y contó sobre los malos tratos recibidos.

“Yo le dije vente conmigo, déjalo, y mi hija no quería, ya luego me dijo que la tenía amenazada que si lo dejaba la iba a matar o se iba a cobrar con la vida de su hija, a mí también me amenazó porque a escondidas me llevé a mi hija y este domingo fuimos a la Fiscalía para denunciarlo porque tememos por nuestra vida”, comentó la mamá de Ana.