“Estamos trabajando sin parar”, responde alcaldesa de León a Bárbara Botello

León, Gto. - La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, respondió a los señalamientos de Bárbara Botello Santibáñez tras criticar que la alcaldesa es quien no ha gestionado recursos con la federación.

Local Votan más de 36 mil leoneses en el programa Presupuesto Participativo 2024

Gutiérrez Campos destacó que su gobierno está trabajando en la realización de más de 1 mil 600 obras para las y los leoneses “que no es cosa menor”.

“Lo primero que digo es que estamos haciendo 1 mil 600 obras que no es cosa menor, que se ven y que cada vez se van a ver más, es algo de lo que yo digo ahorita, yo he aprendido a reconocer las cosas positivas, hay algunas personas que no quieren ver las cosas positivas en otros”, dijo.

Esto luego de que se le preguntó su opinión sobre la participación de Botello Santibáñez en el siguiente proceso electoral donde igual que ella buscará llegar de nueva cuenta la Presidencia Municipal de León, pero por Morena.

Sin embargo, la alcaldesa de la ciudad zapatera añadió que no tiene nada que opinar ya que se trata de un procedimiento interno de otro partido que no le corresponde.

“No tengo nada que opinar, es un procedimiento interno de otro partido, entonces ahora sí que cada partido asume sus decisiones, nosotros acá trabajando sin parar”, agregó.

Reconoció que le da gusto que cada vez haya más mujeres en las contiendas electorales: “Nosotros estamos listos y ahora sí que cada partido toma sus decisiones. A mí me da gusto que cada vez haya más mujeres en la contienda, es lo que les puedo decir”.

La contienda electoral por la Presidencia Municipal de León se está cerrando y es que de manera reciente el nombre de Bárbara Botello -quien ya fue alcaldesa de la ciudad- fue dado a conocer por Morena como su representante.

Local En León se hace lo que la gente dice: Ale Gutiérrez

La alcaldesa panista de León buscará la reelección, mientras que el PRI dio a conocer este jueves que Hilda López Jiménez irá como su representante.