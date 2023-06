La maestra más viral de León en el Top 5 de “Tengo talento mucho talento”

León, Gto.- (OEM-Informex).- Con el apoyo de sus amigos, familiares y estudiantes, pero sobre todo de su talento vocal, la maestra más viral de “Tengo talento mucho talento” se posicionó en el Top 5 de la competencia realizada por Estrella TV en Los Ángeles, California.

ORGULLO PANZA VERDE

Anel Bravo es originaria de León, donde vive con su mamá y sus siete perros chihuahua. Da clases de Química en una secundaria pública a estudiantes de primero y tercer grado.

LA MÁS VIRAL DE LEÓN Y DE LA COMPETENCIA

“Una vez dando mis clases se me ocurrió ponerles a mis alumnos un acordeón creativo, hice un video y lo subí a TikTok y se hizo muy viral”, contó.

En cuarto de final se cayó antes de su interpretación y el video alcanzó más de 35 millones de vistas, por lo que nuevamente logró estar en el ojo de las redes sociales.

“Yo ya me hice viral como maestra de Química por los acordeones, también me hice viral porque me caí, pero ahora me encantaría volver a ser viral convirtiéndome en la ganadora de esta temporada”, dijo antes de su interpretación final.

CASTILLOS

En la final, el invitado que se unió a jurado integrado por el productor Pepe Garza; la cantante Carolina Ross; el cantautor Joss Favela; y la comediante Yuridia, fue Don Cheto, quien le dijo que ya la conocía por la caída.

En la final le tocó ser la participante número siete y aseguró a los jueces que ella se veía ganando esta temporada.

Anel eligió para esa noche el tema de “Castillos”, de Amanda Miguel, logrando buenos comentarios por parte del jurado, pero esta vez la decisión dependía de las votaciones del público.

“A mí me emociona mucho la forma en que tienes de interpretar las cosas”, le dijo la comediante. Por su parte, Pepe Garza, comentó que hubo momentos en los que sintió que la emoción le ganó, pero que al final encendió el escenario con su talento

“Felicidades Anel lo que hiciste fue digno de una final y ¡Arriba León ,Guanajuato!”, la animó Don Cheto.

LA APOYAN EN LEÓN

Afuera de la Casa de la Cultura Diego Rivera, se reunieron familiares, amigos y alumnos de la maestra, pues ahí se colocó una pantalla donde se transmitió la gran final.

La leonesa pidió el apoyo para votar por ella por medio de llamadas, mensajes de texto y redes sociales.

José “La Gatita” Hernández; de Aurora; Group Linea de Yakima; Los Hermanos Álvarez de Dallas; Stephanie Trejo, de Puebla; y Anel Bravo, de Guanajuato, fueron los cinco mejores de la competencia.

TELONERA DE LUPITA D’ALESSIO

Ahora que Anel logró este sueño, la joven espera hacer otro más realidad pues es gran fan de la “Leona dormida”.

“Me gustaría mucho abrir el concierto que Lupita D’ Alessio dará el próximo 28 de octubre en León porque es una de mis artistas favoritas e incluso hice que los jueces apretaran el botón verde con una canción de ella que es ‘Acaríciame’”, finalizó.