Anel Bravo, la maestra leonesa que se volvió viral por los creativos acordeones de sus estudiantes [Video-Fotos]

León, Gto.- (OEM-Informex).- La maestra leonesa Anel Bravo usó su cuenta de TikTok para compartir el divertido y creativo resultado de una actividad escolar que generó millones de vistas a su video.

¿Quién no hizo un acordeón en sus tiempos de estudiante? Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra porque aunque no lo creas es una herramienta de estudio y aprendizaje que a la maestra Anel Bravo, le dio un resultado inesperado.

De tener 200 seguidores en la red social del momento, ahora cuenta con más de 26 mil seguidores, pues a través de su cuenta compartió los acordeones más creativos de sus estudiantes de tercer grado de la Escuela Secundaria General No.7 “Margarita Paz Paredes”, ubicada en la colonia Piletas.

Pero, ¿cuál es la historia de esta joven maestra que imparte la materia de Química a alrededor de 150 estudiantes de tercero de secundaria, quienes sumaron a que su video ganara popularidad en TikTok?

QUERÍA SER CANTANTE

Anel es egresada de la licenciatura en Nutrición por la Universidad de León. Desde pequeña mostró talento e interés por el canto, por lo que participó en castings locales, nacionales e incluso en el extranjero, pero no tuvo el éxito esperado.

Incluso en su cuenta de TikTok, gran parte de su contenido está dedicado a compartir su talento vocal. Sin embargo, descubrió que la docencia también era una de sus grandes pasiones.

SE ENAMORA DE LA DOCENCIA

“Más que nada el don viene de la familia, mi mamá también es maestra, mi abuelo fue maestro y yo desde muy joven, en la secundaria y en la prepa me gustaba enseñar a mis compañeros que no entendían Matemáticas o Química, incluso me llegaban a decir que enseñaba mejor que el maestro, yo se lo llegué a comentar a mi mamá y me decía que yo iba a ser maestra”, contó.

Luego de no tener el éxito que buscaba en el mundo del canto, presentó los exámenes correspondientes para ingresar al sistema educativo y poder trabajar como docente. Conforme pasaron los días descubrió que la docencia era lo suyo y que para impartir Química tenía que buscar estrategias divertidas para contribuir al aprendizaje de sus alumnos.

“Yo tenía que buscar una manera de evaluar, les dije que de requisito para el examen tenían que traer un acordeón creativo y para motivarlos les dije que el mejor del salón ganaría dos puntos en el examen y era requisito para presentarlo”.

Para su sorpresa todos llegaron con creativas e inimaginables ideas, pues el objetivo principal era que sirviera como una herramienta de estudio en la que pudieran explotar su imaginación.

NO CONOCÍAN UN ACORDEÓN

Algunos de sus estudiantes nunca habían escuchado y mucho menos visto un acordeón, por lo que durante dos semanas previas al examen les dio algunos consejos para realizarlo

“Un alumno llegó y me dijo que su mamá estaba bien preocupada porque quería conseguir dinero para comprar un acordeón y le expliqué lo que realmente yo le estaba pidiendo”.

Como esta duda fue recurrente, los orientó con una serie de preguntas y les recomendó crear su propio lenguaje con signos, dibujos, números o lo que para ellos les facilitara relacionarlo con el concepto a estudiar.

UNA HERRAMIENTA DE ESTUDIO

Anel destacó que los acordeones permiten también identificar el tipo de aprendizaje de cada estudiante, pues hay quienes son visuales, auditivos o kinestésico y a ella como docente buscar los métodos para poder ayudarlos en su aprendizaje.

“Ellos lo hicieron con base a su creatividad, tan solo el hecho de ponerse a buscar en Internet y ver lo que es un acordeón y a través de eso lo mejoraron a su manera y a su lenguaje”.

Dentro de un bolillo, en la suela de un tenis, en una galleta, debajo de un curita, dentro de una bolsa de doritos, en una goma partida a la mitad, en un rollo de papel sanitario, en una toalla sanitaria y hasta en la parte trasera de un cubre bocas fueron algunas de las ideas que les dieron el punto extra.

@anel.bravo 🔥 ♬ CHIQUETERE - Wade

SE VIRALIZA

“Yo tenía 200 seguidores no era alguien como para que ellos se emocionaran, pero les dije voy a elegir los que más me gusten a mí y los voy a subir a mi cuneta para que los vean”.

La maestra destacó que las redes sociales también tienen cosas positivas y en el caso de TikTok también ha servido como una fuente de consulta donde los estudiantes pueden reforzar sus conocimientos viendo algunos casos prácticos que se vuelven parte de su contenido de consumo.

“Esa estrategia de los acordeones no es nueva, la realizó un maestro en el 2004, pero antes no había esta apertura de las redes sociales. Ahora ha servido para motivación de los muchachos y recibí muchos comentarios buenos de maestro de Guanajuato felicitándome porque a la maestra porque mis muchachos estudiaron de manera indirecta”.

Compartió que está investigando si puede monetizar el video pues de ser así quiere hacer un viaje cultural con sus estudiantes y si no también buscar la manera de compensarlo con una excursión al Centro de Ciencias Explora que va de la mano con su materia.

APLAUDE SU ENTUSIASMO

José Luis Acosta, director del plantel, reconoció la labor y entusiasmo de la maestra quien con su actividad logró acortar distancia para que los muchachos logren apropiarse del conocimiento.

“Estoy más que satisfecho de su trabajo. Es una maestra muy responsable y tiene mucha comunicación con ellos”.