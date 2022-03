¿Qué significa la frase hijos de la pelona? La influencer La Mona por fin lo explica

Su sueño es conocer la Torre Eiffel, a diario se lo recuerda su tatuaje en la cara, no va a restaurantes porque no sabe usar los cubiertos, espera un día poder convertirse en madre, continuar con su negocio próspero y tener mucho más seguidores son los deseos de Mona, su talento es maquillar y su éxito ha sido no tener pudor.

Marisol es su nombre de pila, panza verde de nacimiento, junto a su pareja Geros, le han dado la vuelta a las redes sociales en con su manera tan sencilla de hacer contenidos, sin tanta producción y hablar sin tapujos.

¿CÓMO INICIÓ?

En voz de la propia influencer, declaró que todo comenzó hace dos años, que decidió abrir su página, pero la dejó abandonada un año.

“En mi primera transmisión recuerdo muy bien que me tiraron hasta donde pudieron, me empezaron a insultar que una tatuada ¿qué?”, confesó en la única entrevista que ha concedido a Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, quienes se han vuelto grandes amigos.

Pero regresó y decidió hacerlo una vez al mes y los insultos siguieron, contó que le escribían naca y que nunca iba a rifar.

“Ya después me valió v…y comenzó todo”.

Cree que sus seguidores se identifican con ella por sus maldiciones, su “cachondería” y por decir las cosas como son.

COMO LA ESPUMA

Recuerda que hace un año contaba con 400 mil seguidores, hoy suma 6 millones tan solo en Facebook, su red más productiva es Tik Tok, cada semana se suman aproximadamente un millón, un promedio de cien mil seguidores al día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de New Fashion Beauty Mona (@newfashionbeautymona)

“Nunca me ha importado si me tiran o no, es parte de, también de lo que hablo a veces me paso de lanza, pero sí cuento de todo, muchos me dicen que de donde saco tanta cosa, pero solo me agarro hablando y me sale todo solo”.

Este momento de su vida lo describe como “Bien padre, bien perrón”. Entre el cambio que ha tenido es que ya no puede ir a la tienda sola, pues la gente la reconoce y le piden fotos y videos, pero asegura que sigue siendo la misma pen…

La gente fue la que la hizo tendencia de sus transmisiones cortaban algunos pedacitos y los subían a Tik Ttok, dejó claro que ningún tema de sus transmisiones es planeado, ya sea sola o con Geros, se sienta y lo que le salga.

Al principio su pareja no estaba de acuerdo que compartiera cosas intimas, pero ella no le hizo cosa y siguió contando detalles de su vida “Me vale madre, yo cuento toda mi vida”.

SU NIÑEZ

Lejos a lo se pudiera imaginar desde niña destacó por ser muy imperativa y lista en la escuela, explicó que incluso la cambiaron de grupo por lo aplicada que era.

A sus 22 le gusta que le regalen muñecas, aunque este toda tatuada le gusta ver muchas caricaturas, Monster High y El Chavo, son sus favoritas.

Su infancia no fue nada fácil pues reconoció que sufrió de bullyng, le tiraban sus tortas en la escuela y eso la hizo crecer con coraje y a la defensiva por lo que hizo pandillera .

SUS TATUAJES

Su primer tatuaje se lo hizo ella misma y se lo quemó meses después, luego sus padres le dieron permiso de tatuarse. Al día de hoy cuenta con 30 tatuajes y no piensa rayarse más, su último tatuaje se lo hizo hace 10 meses, reveló que ya pasó su etapa de loquera y si pudiera se quitaba los tatuajes que tiene en el cuello.

SU HISTORIA DE AMOR

Su historia de amor la ha contado más de una vez en sus redes sociales, en un baile se conocieron y esa misma noche se hicieron novios, se vieron tres veces y se fueron a vivir juntos a la semana, en julio cumplen 4 años y se encuentran ya comprometidos.

En su primer hogar dormían en el patio en un sillón, luego se pasaron a un cuarto, su primera cama fue una individual de segunda mano, se las entregaron con animales, luego se compraron un bote de basura y una mesa.

Otro de los temas que ha tocado en sus transmisiones es la violencia que vivió en su relación y problemas de drogadicción.

LOS SUEÑOS DE MONA

Aunque nunca se imaginó ser famosa un día, su esencia está intacta, como toda mujer espera casarse, tener más seguidores, viajar mucho conocer París.

“Desde niña mi mamá me compraba todo de París, mis toallas, tazas y me traumé, tengo que ir, aunque sea muerta le digo a mi mamá”.

Otros de sus anhelos era ser profesora de kínder, recuerda que de niña cobraba 30 pesos por cuidar los niños a sus vecinas, llegó a tener en su casa hasta 5 a 10 niños, opina que por sus tatuajes ya no podrá estudiar.

SUS SEGUIDORES

Sabe que todo se lo debe a sus fans que los llama “Hijos de la pelona”, que para ella es decirles hijos de la v…

“Todos se pueden llevan conmigo como una amiga, yo siempre se me sentido excluida, más que seguidores quiere amigos, que no sean solo seguidores de una pantalla que si me ven, me saluden, todos somos iguales”.

