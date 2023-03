Presentan nuevo traje espacial con el que los astronautas de la NASA regresarán a la Luna

Este miércoles 15 de marzo de 2023, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio o National Aeronautics and Space Administration (NASA), presentó el nuevo traje espacial con el que los astronautas regresarán a la Luna después de cinco décadas. Prototipo desarrollado por Axiom Space.

Michael T. Suffredin, director y presidente ejecutivo de la empresa, al referirse al prototipo, dijo: “Un traje espacial avanzado que permitirá a los astronautas operar de manera segura y efectiva en la Luna. La declaración fue hecha en el Centro Espacial de Houston, Texas, Estados Unidos.

Lee también: ¿Galaxia Medusa? Así luce la singular galaxia captada por el Hubble en la constelación de Cetus

El evento organizado por la firma, fue para que estudiantes y medios de comunicación observaran de cerca la creación, la cual permitirá que la primera mujer camine sobre la superficie lunar, mencionó Bill Nelson, de la agencia espacial.

Misión para que primera mujer camine sobre la Luna

“Los trajes espaciales de próxima generación de Axiom no sólo permitirán que la primera mujer camine sobre la Luna, sino que también abrirán oportunidades para que más personas exploren y realicen actividades científicas en la Luna como nunca antes (Sic)”.

.@Axiom_Space revealed a spacesuit prototype that our @NASA_Astronauts plan to wear near the Moon’s South Pole on @NASA’s #Artemis III mission.



The spacesuit will give lunar explorers extra mobility, protection, & the latest technology. Discover more: https://t.co/uxH21hkSjd pic.twitter.com/bqxcrwR6Y6 — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 15, 2023

La vestimenta será parte de la misión Artemis III, y su nombre es Unidad de Movilidad Extravehicular Axiom, o AxEMU. Para su diseño, se basaron en los prototipos anteriores y la experiencia de los astronautas, incorporando última tecnología, mejoraron la movilidad y protección adicional contra los peligros que puedan encontrar durante el proyecto de exploración; además, se continuarán haciéndoles mejoras.

¿Cómo se desarrolló el proyecto del traje espacial de la NASA?

A través de un contrato de servicios comerciales se desarrolló el proyecto presentado este día, con lo que la instancia estadounidense compra los servicios de caminata lunar de la empresa. De acuerdo con esta perspectiva, se alienta a la compañía a buscar otros clientes comerciales en estos ámbitos.

¡Despegue!🚀



La nave espacial Dragon de @SpaceX se dirige a la @Space_Station, donde entregará nuevas investigaciones científicas, suministros y equipaje para la tripulación internacional.



El acoplamiento está programado para las 7:52 a.m. EDT/11:52 a.m. UTC del 16 de marzo. pic.twitter.com/d9l1PzdGaJ — NASA en español (@NASA_es) March 15, 2023

Este convenio de trabajo permite al cliente, el derecho de otorgar los datos y tecnologías desarrolladas para futuros esfuerzos de exploración. Lara Kearney, gerente del programa de Actividad Extravehicular y Movilidad Humana en la Superficie de la NASA, comentó: “La NASA está liderando el camino para permitir una economía espacial en crecimiento al aprovechar las capacidades de la industria”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cade señalar que la agencia espacial otorgó una orden de trabajo a Collins Aerospace, empresa que también compite por desarrollar nuevos contratos para la elaboración de trajes espaciales.

Publicado originalmente en El Heraldo de Tabasco