"Fue increíblemente difícil": astrofotógrafo captura imagen de la ISS en tránsito por la Luna

La tarde del 5 de enero de 2023 quedará en la memoria de muchos amantes del espacio pues el fotógrafo Andrew McCarthy, conocido por capturar impresionantes imágenes desde su patio trasero en Sacramento, California, nos regaló una postal de la Luna pero con un detalle único en el mundo.

Fue cerca de las 16:35 horas cuando McCarthy subió a su cuenta de Twitter una foto más de las muchas que ha posteado en redes sociales, desde capturar a Júpiter en “oposición” hasta fotografiar a Marte cuando está más cerca de la Tierra.

El astrofotógrafo capturó una toma difícil de la Estación Espacial Internacional (ISS) en tránsito por la Luna mientras tocaba suavemente el cráter Tycho dejando “helados” a los usuarios de Internet quienes rápidamente elogiaron su trabajo.

Last night I captured an incredibly difficult shot: ISS transiting the moon, while gently kissing Tycho crater as it flies by at 5 miles per second. That crater is 53 miles wide, so while the station almost looks like it's orbiting the moon it's actually 1000x closer to us. pic.twitter.com/662PAetAmQ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) January 5, 2023

Cabe destacar que el experto se asegura de no pasar por alto ningún momento de observación de estrellas por casualidad y pasión, cosa que por supuesto agradecemos.

"Anoche capturé una toma increíblemente difícil: la ISS en tránsito por la luna mientras besaba suavemente el cráter Tycho, mientras pasaba volando a 5 millas por segundo. Ese cráter tiene 53 millas de ancho, por lo que aunque la estación casi parece estar orbitando la luna, en realidad está 1000 veces más cerca de nosotros", tuiteó el joven.

Allí adjuntó una parte de esa imagen dejando ver a la Luna y varios cráteres; según la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), el cráter Tycho es uno de los más prominentes de la Luna.

Andrew McCarthy también subió a sus redes sociales la imagen completa mostrándonos el resto de la luna "como un mosaico" explicando además cómo se las arregló para tomar la insólita foto ralentizando el tránsito y dando “colores” a la Luna usando una cámara separada.

En todo un hilo de Twitter explicó cómo se capturó con la computadora portátil conectada a la cámara de su telescopio.

¿Sabías qué la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) es la estación espacial modular más grande actualmente en órbita terrestre baja? Es un conjunto de colaboraciones de cinco agencias espaciales como: La NASA, Roscosmos, JAXA, CSA y ESA.

