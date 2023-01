Yosgart Gutiérrez aplaude jóvenes se inclinen por el deporte a través de Los Soles

Salamanca, Gto.- El guardameta ex profesional, Yosgart Ernesto Gutiérrez Serna, aplaude juventud mexicana se inclinen por el deporte a través de eventos como el Torneo de Los Soles, y no ha tantas cosas que hoy en día afectan al país.

Reconoce juventud del equipo Mineros de Guanajuato

Al término del partido relativo a la jornada nueve de la edición 41 del Torneo de Los Soles entre el equipo CIS Canchola y Mineros de Guanajuato celebrado en el campo Divisador del municipio de Salamanca, Guanajuato, el experimentado guardameta ex profesional de equipos como Cruz Azul, Pumas, Atlante y Necaxa reconoció al equipo contrario plagado de jóvenes provenientes de la capital del estado.

En ese sentido comentó, “contento por el marcador abultado que nos ayuda bastante, ya si se da lo de primer lugar de grupo viene quedando en segundo término, ojalá que así sea y si no lo importantes es calificar y seguir jugando bien”.

A ello agregó, “el Torneo de Los Soles tiene jugadores de mucha experiencia, jugadores muy jóvenes como los de hoy que también aportan demasiado al futbol, es un torneo importante en el bajío”.

Subrayó, “el equipo contrario que hoy enfrentamos todos son prácticamente jóvenes, entre 20 y 25 años de edad, es importante siempre que la juventud mexicana se incline por el deporte y no tantas cosas que hoy en día nos afecta al país”.

Le llena de orgullo la gente le siga recordando

Yosgart Gutiérrez, por segunda edición consecutiva se encuentra compitiendo dentro del Torneo de Lo Soles, actualmente bajo la fusión CIS Canchola, “soy de la gente que viene con Canchola, me hizo el favor de invitarme Hugo a quien tengo mucha estima, le agradezco por estar acá, muy contento de estar también con la gente de CIS no tenía el gusto de conocerlos, son excelentes personas todos y creo que formamos un buen equipo, ojalá que nos alcance con el favor de Dios para poder aspirar al título”.

Con respecto a su mayor alegría que le dejó jugar futbol profesional externó, “simplemente haber jugado en primera división, me llena de orgullo, jugué para equipos importantes, para Cruz Azul, Pumas, Necaxa, Atlante; conseguí cosas importantes en Necaxa, el ascenso, el título de copa, súper copa, título del ascenso, en Cruz Azul conseguí una Copa MX, entonces la verdad que bien, me tocó jugar algunas cosas importantes en el torneo mexicano y orgulloso por eso, ahora estamos acá, mientras Dios me lo permita y tenga la fuerza para seguir jugando a buen nivel lo voy a seguir haciendo”.

Futbol Agónico triunfo de Transportes Salamanca ante Dolores Buenavista

Enfatizó, “dentro del futbol profesional hice una carrera larga, una carrera muy longeva, gracias a Dios me pude mantener en primera división por muchos años, cada vez que fui requerido hice bien las cosas, cada vez que se me ocupaba respondía de buena manera, dejé un buen legado, me llena de orgullo que mucha gente se me acerca y me sigue reconociendo, a final de cuentas la fama queda en segundo término, pero a uno le da alegría cuando alguien lo recuerda, y en eso estamos, vengo acá y con mucho cariño atiendo a la gente, ojalá así siga siendo”.

Aspira al Sol de Oro y Copa Esto con CIS Canchola

Con respecto a las expectativas del equipo CIS Canchola comenta, “formamos un equipo para buscar el título, sabemos que no va a ser fácil, hay equipos muy fuertes también, creo que nosotros podemos ser candidatos, pero hay que ir paso a paso y partido a partido, conseguir la calificación primero que nada y después buscar el título (sic)”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La escuadra CIS Canchola se encuentra clasificada a la liguilla del Torneo de Los Soles, misma que por primera vez va estar disputando el guardameta ex profesional Yosgart Gutiérrez, aunque previo a ello la fusión roja tendrá una difícil aduana cuando el próximo lunes en cierre de la fase de grupos visite en duelo por el liderato del grupo tres al invicto Unión Irapuato/Loma de Flores.