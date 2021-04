Va Cinthia de la Rue a Portugal por su pase al Preolímpico de Karate

Con la misión de obtener su pase al Preolímpico de Paris, la leonesa Cinthia de la Rue confirmó su presencia del 30 de abril al 2 de mayo en la Liga Premier de Karate que se llevará a cabo en Lisboa, Portugal.

La también medallista centroamericana y panamericana en la modalidad de kata deberá superar a la sonorense Pamela Contreras, si es que desea seguir en carrera rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Fermín Rivera luce motivado por partir plaza en León

“El pase al Preolímpico está entre Pamela y yo, nos enfrentaremos en Portugal y ante jueces que actuarán con toda la imparcialidad. Quien gane esta disputa obtendrá el pase al Preolímpico”, manifestó De la Rue luego de conocer el criterio de selección por parte de la Federación Mexicana de Karate (FEMEKA).

Cinthia se dijo en óptimas condiciones, pese a que el último año ha resultado complicado después de haberse contagiado de Covid-19 y luego superar una operación de hombro.

“Pese a todo la verdad es que no he dejado de entrenar, con competencia o sin ellas el karate es mi vida, así que todo esto que ha sucedido pues lo he visto como un reto para salir adelante y pienso que sólo me ha hecho más fuerte para ir con todo en busca de ese sueño que tengo que es la clasificación a Juegos Olímpicos”.

Para la justa veraniega los primeros cinco cupos ya están definidos y esos corresponden a las representantes de Japón, España, Turquía, Estados Unidos y Hong Kong, por lo que en Francia sólo restarán cinco plazas más por repartir, lo que hace todavía más complejo el camino para De la Rue.