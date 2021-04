Fermín Rivera luce motivado por partir plaza en León

La pandemia ha cimbrado todo, absolutamente todo y el toro no es la excepción, sin embargo, la oportunidad que recién se ha abierto en el coso La Luz de León para volver a vestir de luces ante público es algo que no piensa dejar pasar de largo el diestro potosino Fermín Rivera.

En charla exclusiva con El Sol de León, el matador se dijo ilusionado de partir plaza, algo que no hacía desde hace varios meses cuando se presentó en un par de festivales celebrados en Zacatecas y Tlaxcala.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Atlético Leonés por el subliderato del grupo nueve de la Tercera División

“La verdad es un gusto volver a estar en la plaza de toros, ha sido un año complicado, en esta pandemia sólo he tenido la oportunidad de torear un par de veces y ahora verme anunciado en León, que es una plaza de primera, de verdad me da mucho gusto, creo que el esfuerzo de la empresa ha sido grande para ir retomando la fiesta y ojalá que esto sea una alegría para mucha gente”, manifestó Rivera.

Salir avante de toda esta situación no ha sido fácil, ni para los toreros, tampoco para las diferentes empresas del país y mucho menos para los ganaderos.

“Con las plazas cerradas el negocio es nulo, ha sido complicado para todos y los ganaderos que ya tenían corridas preparadas, ahora sí que los animales no entienden de las pandemias, ellos todo el año están comiendo y sobrellevar eso ha sido duro, muchos toros han tenido que lidiarse a puertas cerradas, en el campo, en cortijos y matarse ahí, es algo que da pena porque el toro fue criado para que se lidie con público y en una plaza”.

Enfocado y preparado

En este último año, Fermín Rivera se ha metido de lleno al trabajo de campo, su preparación la ha llevado a cabo en la ganadería de casa, el Rancho La Alianza de Ojuelos, Jalisco.

“Obviamente no se puede estar a tope como cuando la temporada está completa, me he metido en la ganadería haciendo labores del campo y eso conlleva hacer ejercicio, he toreado muchas vacas, muchos toros y eso me da cierta tranquilidad de llegar bien preparado y mentalizado, así que con mucha ilusión de estar ahora en León”.

Fermín mostrará este sábado “el toreo que me gusta, voy a seguir la misma línea, en este tiempo claro que uno piensa en mejorar detalles, pero trataré de expresarme delante del toro, voy muy comprometido y creo que cuando un torero esta con ganas se transmite y ojalá que sea así para mí y que toda la gente que nos pueda acompañar lo disfrute”.

Además de Rivera, el segundo cartel que ha presentado Espectáculos Taurinos de México tiene a los hidrocálidos Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame, así como a Gerardo Rivera, José María Macías y José Nava, todos ellos jugándose un lote de seis astados procedentes de la ganadería de Xajay. Parches y metales sonarán a las 17:00 horas.