Tuzos León anuncia torneos de futbol

León, Guanajuato; 14 de mayo del 2020.- El Centro de Formación Tuzos León quiere dar vuelta a la página a la contingencia sanitaria de Covid-19, para ello organiza nuevos torneos de futbol que estarán arrancando una vez que se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Las nuevas competiciones abarcan las categorías infantil, juvenil, libre y femenil, cada una para disputarse en diferentes días y horarios. Para incentivar y promover la inscripción de los equipos se entregarán premios económicos a los campeones.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Bravos de León incorpora tres nuevos elementos a su roster

El fin de semana es cuando mayor oferta hay, los días sábados competirán las categorías sub 17, sub 15, sub 13, sub 11 e infantil de 6 a 9 años, el equipo campeón de cada categoría será premiado con 3 mil pesos.

Otros certámenes sabatinos serán el vespertino libre varonil y femenil, ambos premiarán a sus plantillas vencedoras con 4 mil pesos, cifra que también se otorgará para quien resulte monarca del torneo dominical de veteranos.

Entre semana estarán los torneos vespertinos en categorías libre y se desarrollarán en dos horarios de 7:00 pm y 8:00 pm, el ganador será reconocido con 5 mil pesos, mientras que el campeón de las 9:00 y 10:00 pm recibirá 10 mil pesos.

Sumando los diferentes certámenes, se estima la participación de alrededor de 70 equipos entre todas las categorías, la fase de registro ya está abierta, una vez que se pase la fase de cuarentena se anunciará la calendarización de cada campeonato

El Centro de Formación Tuzos León es filial del Club Pachuca de la Liga MX, durante el año, acuden a torneos nacionales o regionales que son organizados por la institución hidalguense.