Rubén Chávez fue la figura guanajuatense en la edición 43 de la Maratón León

León, Gto.- Misión cumplida para el fondista guanajuatense Rubén Chávez al convertirse en el mejor mexicano de la Maratón León 2023, mejorando además esa cuarta plaza obtenida el año pasado.

En esta ocasión, Chávez se metió al segundo lugar y por varios kilómetros pudo pelearle del tú por tú al keniano Wilfred Nyatogo, sin embargo, seguirle la huella al africano fue bastante complicado justo a la mitad del trayecto, donde el “guanajua” no tuvo de otra más que defenderse de los embates de quienes le venían por detrás, especialmente de Ricardo Pérez, a quien lo pasó después del kilómetro 32.

“Aquí cada quien viene a hacer su plan de carrera, uno que más quisiera estar ahí codo a codo con los de Kenia, pero ellos son impresionantes, traen su ritmo y uno tiene que hacer el plan que se fijó, en mi caso tenía muchas ganas de meterme entre los mejores tres ya que el año pasado no se me pudo dar, entonces me voy satisfecho con este resultado y hay que seguir trabajando”, apuntó Chávez Hernández.

Las buenas noticias para el corredor de casa fueron que no pasó por crisis y su tiempo estuvo en el rango que suele desempeñarse, por lo que “puedo decir que fue una carrera bastante importante, gratificante, me sentí muy cómodo durante toda la ruta, que bueno que eliminaron esas subidas por Insurgentes, la altimetría estuvo más cercana a una maratón ideal y eso nos ayuda para refrescar más las piernas y el fondo físico”.

La mañana del domingo se redondeó para Rubén Chávez con un par de bonos especiales que le fueron otorgados, siendo el mejor mexicano que corrió por debajo de las 2 horas y 25 minutos, así como el del mejor guanajuatense, batiendo la marca mínima establecida por el comité organizador y que era de 2 horas con 30 minutos.