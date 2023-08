Respuesta esmeralda ante los cañoneros dejó satisfecho a “Nico” Larcamón

Sin ser su mejor actuación en lo que va del semestre, al León le alcanzó para venir de atrás ante el Mazatlán, algo que destacó Nicolás Larcamón, en comparación a otros encuentros donde los esmeraldas fueron amplios dominadores, pero se quedaron sin el botín completo.

“Un partido donde se generaron muchas situaciones y en el que se tuvo respuesta ante ese desorden que llegó a generarse en ciertos pasajes. A veces hemos tenido un funcionamiento más óptimo y no se nos ha dado el resultado y ahora que no fuimos tan atinados, el resultado está ahí, pero se da en base al empuje y a las ganas de querer componer una situación que no se nos venía favorecedora”, manifestó el argentino.

Respecto a lo que fue el estreno goleador de Federico Viñas, señaló que “feliz por lo de “Fede” y no solo por su gol, un golazo, su esfuerzo ya que venía con esa cuestión de hacerse muy lejana su última aparición de 90 minutos. Lo vi en un buen nivel en lo ofensivo y en ese esfuerzo defensivo, así que muy contento por él y en general por el equipo”.

Asimismo, Larcamón dejó en claro que su escuadra aún no ha alcanzado techo ya que “tenemos todavía mucho margen de mejora para ir con un rendimiento más acorde, ahora veníamos con bastante ajetreo por todo lo que significaron las últimas semanas y hemos recuperado cierta normalidad, solo que ya se nos viene una fecha triple que hasta cierto punto ya hasta la vemos normal, pero los jugadores siguen respondiendo”.

Por último, el “domador” dio a conocer que la titularidad de “Poncho” Blanco se debió a una molestia muscular de Rodolfo Cota, además de que Fidel Ambriz es otro de los que lucen tocados, él de un tobillo desde su participación en los Juegos Centroamericanos.

“Sabemos que “Rodo” es un animal competitivo, lo conocemos, pero venía con esa molestia que por su tenacidad y sus ganas de no salirse fuimos tratando de manejarla, pero ya la dolencia le impedía ciertas acciones, entonces el hecho de contar con “Poncho” nos da esa tranquilidad, nos da la posibilidad de no sentir esa ausencia y ojalá que “Rodo” pueda recuperarse lo más pronto posible”, concluyó el técnico panza verde.