Regresa a tierras leoneses Torneo de Baloncesto 3x3

La capital del cuero y calzado abre sus puertas para recibir una nueva edición del Circuito Pro 3x3 México 2022, certamen de carácter estatal a realizarse con tercias de categorías juveniles e infantiles.

La eliminatoria estatal del Circuito Pro 3x3 México 2022 está programada para disputarse en León el próximo 7 de mayo, esta competición tendrá como sede a las instalaciones del Macrocentro León 1.

Este certamen es organizado por el Comité de Basquetbol de León y cuenta con el aval de la Ademeba. Las categorías participantes son la varonil sub 11, además de las sub 13, sub 15 y sub 18 en ambas ramas.

Para este torneo se prevé la participación de alrededor de 145 jugadores y jugadoras provenientes de municipios como Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Silao, Celaya, San Francisco del Rincón, entre otros.

Nacional

De esta etapa estatal saldrán los equipos que representarán a la entidad en la fase nacional a celebrarse los próximos días 6 y 7 de agosto en la Ciudad de México.

En 2021, Guanajuato disputó el nacional con nueve tercias destacando el campeonato que se obtuvo en la categoría elite femenil, además de un segundo lugar en master y un tercer lugar juvenil.