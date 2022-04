Zapateros descarta participación en Cibabaj Sub 21

El Circuito de Baloncesto del Bajío regresa con su primera campaña en la categoría sub 21, aunque se han presentado algunas franquicias, Zapateros de León descarta participar, la principal causa es la falta de patrocinio y recursos.

Siendo partícipes de las últimas ediciones del Cibabaj varonil, además de competir en la primera edición femenil con la quinteta de Zapateras, ahora la franquicia leonesa no está en condiciones para expandir su plantilla y competir en la nueva división Sub 21, por ello se descarta su inscripción.

El coach Miguel Contreras, dirigente de Zapateros señaló que la principal causa para no participar es la falta de recursos y patrocinios que impiden solventar una categoría juvenil.

“Nosotros no vamos a participar en 2021, el equipo que se estructuró la temporada pasada eran jugadores de primera fuerza, no tenemos como tal equipo sub 21, ni tampoco tenemos el presupuesto para solventar gastos de arbitraje, canchas, ni traslado, todo eso lo aprovechamos para el equipo grande, es difícil conseguir patrocinio para dos equipos”, reconoció el entrenador.

Para 2022 la intención de Zapateros es competir en los torneos reconocidos por Ademeba, el principal de ellos es la Liga Mexicana de Básquetbol para la que se prevé competir en la categoría varonil.

“El proyecto que tenemos para este año es pegarnos a los torneos oficiales de Ademeba y con ello la participación en Liga Mexicana (Limeba), aún no hay calendario, estoy esperando convocatoria para participar en varonil”, agregó el estratega zapatero.

Para 2022 la Limeba alista un sistema de competencia híbrido, en el que los equipos participantes serán distribuidos por zonas para disputar la fase regular y playoffs regionales, una vez que se defina al campeón de zona se realizará una serie final de carácter nacional. De momento no se ha publicado la convocatoria oficial.