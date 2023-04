Regina Gómez encabeza a paratletas “guanajas” rumbo a Bogotá 2023

De aplazarse en dos ocasiones, ahora los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá están más que confirmados para celebrarse en este 2023. Para este certamen está confirmada la participación de una delegación de tres representantes guanajuatenses en paratletismo, quien encabeza este grupo es la leonesa Regina Guadalupe Gómez.

Multimedallista en certámenes nacionales, Regina Gómez es especialista en las pruebas de velocidad de 100, 200 y 400 metros, para los tres eventos busca subir al podio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Es un gran logro para mí, saber que voy a representar a mi país es mucha felicidad. Siento que el mayor reto ya está cumplido y eso era clasificar, ahora toca dar mi máximo esfuerzo en la pista, me he preparado mucho para este evento, tengo la ilusión de lograr medallas”, comentó Lupita Gómez para El Sol de León.

La velocista sabe que debe bajar sus tiempos ya que después de Bogotá busca la clasificación para la máxima justa del deporte adaptado que son los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

“Junto a mi entrenador (Rogelio Pérez) he trabajado mucho para mejorar mis tiempos porque eso me permite aspirar a calificar a otras competencias. Siempre será importante para mi ir a competir, son experiencias que me dan mucha felicidad”, añadió la velocista leonesa.

Deportes Cae Ibero León en fase final de Nacional Conadeip División II

Los V Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023 se desarrollarán del 2 al 12 de junio. Previo a este certamen, la corredora tiene programado acudir a un Grand Prix de la World Para Athletics a celebrarse del 27 al 29 de abril en Veracruz.

“Actualmente Regina está en el puesto número cuatro, en Veracruz buscamos que baje sus tiempos y se meta entre los tres y ahí podríamos conseguir el boleto a los juegos que serán en Chile (Parapanamericanos Santiago 2023)”, comentó el entrenador Rogelio Pérez.

Posteriormente, Lupita Gómez tiene programado competir en los Juegos Paranacionales CONADE 2023, además de participar en un campamento en Europa.

Los otros representantes calificados a Bogotá 2023 son Amairani Rubí para las pruebas de 100 y 400 metros planos T11 que es para ciegos totales por lo que tiene como guía a Emiliano Gómez, otro calificado es Efrén Itamar Olivares en T13 que abarca corredores con debilidad visual o parcial.