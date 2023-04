Racha de juegos sin ganar de La Fiera no preocupa a William Tesillo

León, Guanajuato.- William Tesillo lo toma con calma, si bien León registra cinco compromisos sin poder ganar entre Liga MX y Concachampions, el zaguero esmeralda aseguró que al interior del vestuario existe tranquilidad ya que el equipo sigue enseñando ese futbol que hasta hace pocas semanas lo tenía con una seguidilla de 12 sin perder.

“Más allá de que no se ha conseguido el triunfo, la manera en que se viene jugando nos deja tranquilos, obvio siempre hay cosas a mejorar, con América dominamos todo el primer tiempo, luego hubo distracciones, ante Tijuana con uno menos controlamos el partido y ahora frente a Tigres pese a que se perdió veníamos bien, pero el equipo ha competido de buena manera, siempre controlando la mayoría de los juegos, aunque conscientes de que esto es de ganar, de sumar, de marcar, así que esperamos que el próximo domingo podamos ratificar el trabajo de todo el torneo, creo que se han hecho dos competencias buenas, pero lo importante es cerrar bien en estos partidos”, dijo el colombiano.

Y si bien la semifinal de Concachampions luce como prioridad, el duelo de la jornada final del Clausura 2023, igualmente contra Tigres, lleva su dosis de relevancia ya que el cuadro panza verde aún puede meterse a la liguilla de manera directa.

“Ese juego igual tiene cierta consideración, podemos calificar directos, solo que debemos esperar resultados, pero acá la idea es ganar para volver a adquirir confianza. Vamos a paso a paso, primero pensando en el domingo y no en la vuelta de “Conca”, así que esperamos hacer un gran juego ya que tres puntos sería importante para el aspecto de la confianza y como dije, ratificar en casa todo el trabajo que hemos venido haciendo”.

DE VUELTA A LA ACCIÓN

Fueron tres meses los que Tesillo estuvo entre algodones después de una lesión que se le presentó el pasado 22 de enero frente a los Pumas. El cafetalero se declaró a disposición del “domador” Nicolás Larcamón y es casi un hecho que irá de titular el fin de semana.

“Estoy fuerte, las lesiones es algo con lo que el futbolista convive diariamente, a mi me han tocado dos muy seguidas, antes de eso tenía tres años de jugar de manera constante y así pasa, esto es de levantarse, forjar el carácter y ahora me siento fuerte, ya he salido de la lesión y mirar de aquí para adelante a la espera de la oportunidad y si en el siguiente juego me toca tratar de hacerlo de la mejor manera, no sabemos aún que se decidirá, pero concentrados y al que le toque intentará aportar lo mejor”, aseveró William.

