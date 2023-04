Confía Larcamón en que La Fiera irá a la final de Concachampions

Por las que León generó, sobre todo en la primera parte, pero que Nahuel Guzmán sacó y sus jugadores también desaprovecharon, Nicolás Larcamón manifestó que la escuadra esmeralda por lo menos merecía la igualada en la semifinal de ida de la Concachampions.

“Creo que en la primera mitad tuvimos las opciones para aumentar la ventaja y sí, la contundencia sigue siendo un factor, pero vamos por un gol, hay que saber jugar el partido de vuelta y confiar en la capacidad del equipo, ahora generamos, hicimos el gol de visitante y ese tanto puede ser determinante, así lo siento”, indicó el “domador”.

De lo que fue ese lapso de cuatro o cinco minutos donde Tigres consiguió la voltereta, el estratega argentino comentó que “nos es que nos hayamos derrumbado, el primer gol ellos lo encuentran en una jugada aislada, quizás la desatención en ese desenlace, pero no me parece que nos hayamos derrumbado anímicamente porque ya en el segundo tiempo no concedimos acciones de riesgo. Es lógico que Tigres en su cancha te genere, pero hicimos nuestro negocio, siendo conscientes del trabajo que debemos hacer el miércoles y confío mucho en lo que somos como equipo”.

El entrenador del León ve una serie abierta no solo por el marcador, sino por cerrar la eliminatoria en casa, aun cuando tendrá las ausencias de sus laterales, Iván Moreno y Osvaldo Rodríguez, ambos por acumulación de tarjetas amarillas.

“Tengo que destacar ese gol de visita, a lo mejor nos faltó llevarnos mínimamente el empate porque carecimos de esa estocada final, pero la serie esta abierta y la buena noticia es que la definimos en casa y sé que va a explotar nuestro estadio, confío en que con la afición y todos juntos haremos que la llave sea nuestra para pasar a la final”.

Por último, Larcamón no escondió mucho y confirmó que para el duelo del domingo, de igual manera contra la “U” de Nuevo León, pero ahora por la Liga MX, vendrá con una serie de rotaciones en su once inicial.