La Fiera en crisis de resultados a la hora cero en Liga y Concachampions

León, Guanajuato.- Justo en el momento definitorio al León de Nicolás Larcamón se le ha ocurrido meterse en una mala racha. Lo que antes fue hasta una docena de compromisos sin perder entre Liga MX y Concachampions, ahora ya es de cinco sin ganar, en algo que preocupa y ocupa al cuerpo técnico del conjunto verdiblanco.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Todo era miel sobre hojuelas después de aquel empate de último minuto en el Coloso de Santa Úrsula frente al América y luego la goleada que se le propinó al Violette AC de Haití en casa por la Liga de Campeones de la CONCACAF, hasta que de un día a otro el panorama le cambió a los felinos no tanto por lo que han plasmado sus rivales dentro del terreno de juego, sino más bien por lo que los esmeraldas han dejado de hacer, sobre todo en los menesteres ofensivos.

La seguidilla de 12 sin conocer la derrota incluyó cinco triunfos del certamen local: 0-3 Vs. Querétaro, 2-0 Vs. Puebla, 2-0 Vs. Atlético de San Luis, 0-1 Vs. Atlas y 4-1 Vs. Santos, cuatro empates que fueron el 0-0 Vs. FC Juárez, 1-1 Vs. Monterrey, 2-2 Vs. América y 0-0 Vs. Cruz Azul; de igual manera, los tres triunfos en la Liga de Campeones de la CONCACAF: 0-1 y 2-0 Vs. Tauro FC de Panamá, así como el 5-0 Vs. Violette AC.

Durante ese lapso, Larcamón y compañía enseñaron un futbol sólido, basado en su estabilidad defensiva, un mediocampo efectivo en la recuperación y traslado de la pelota, aunque ya comenzaba a denotar esa falta de capacidad para definir los encuentros con mayor tranquilidad. Los panzas verdes convirtieron 23 tantos y solo permitieron cuatro, lo que los llevó ser la mejor defensa del campeonato mexicano y por ende a mantener imbatible su arco durante tres cotejos en la máxima competición de clubes de la región.

Pero de golpe y porrazo, León extravío la brújula, incluso hizo historia para mal en la Concachampions, convirtiéndose en el primer club mexicano en la historia que es superado por una escuadra de Haití. De contar la igualada a cero con La Máquina, el elenco del Bajío tiene ahora cinco sin vencer entre los dos certámenes y tres de esos con descalabros: el 2-1 Vs. Violette, 0-2 Vs. Chivas y 2-1 Vs. Tigres, este último en la semifinal de ida de la Concachampions. Dentro de este bache, los felinos solo han hecho dos dianas y les han marcado en seis ocasiones.

El tiempo apremia y no hay margen de error para los “Larcaboys 2.0”. León tiene asegurados al menos tres juegos más en el actual semestre, esto considerando que entraría a la repesca del Clausura 2023. Si el “domador” y su “manada” no quieren que esto se acabe en semana y media, lucen obligados a reencontrar su mejor versión, las redes enemigas, pero en especial deben hacer pesar su “hábitat”.

La Fiera Sin Perder

Torneo

Resultado



Estadio Liga MX

Querétaro 0-3 León



Corregidora Liga MX

León 2-0 Puebla



Nou Camp Liga MX

FC Juárez 0-0 León



Olímpico Benito Juárez Liga MX

León 1-1 Monterrey



Nou Camp Liga MX

León 2-0 Atlético de San Luis



Nou Camp Concachampions

Tauro FC 0-1 León



Rommel Fernández Liga MX

Atlas 0-1 León



Jalisco Concachampions

León 2-0 Tauro FC



Nou Camp Liga MX

León 4-1 Santos



Nou Camp Liga MX

América 2-2 León



Azteca Concachampions

León 5-0 Violette AC



Nou Camp Liga MX

León 0-0 Cruz Azul



Nou Camp

La Fiera Sin Ganar