Psycho Circus y La Jauría encabezan lucha en jaula en tierras leonesas

León, Gto.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y este lunes por la noche en el Palenque de la Feria de León, el cuadrilátero de la promotora Toofy´s arderá con la tremenda lucha en jaula que estelarizarán las facciones de los Psycho Circus y la Jauría Latina.

Deportes Confirma Gallero primera aventura en los encordados de Estados Unidos

Por el maletín de los verdes entrarán a la caja de acero los payasos Murder Clown, Dave The Clown, Monsther Clown y Panic Clown, para verse las caras ante los rudísimos de Lion Dog I y II, Latin Star y Cíclope. Hay que recordar que ambos bandos ya han tenido sus encontronazos en otras funciones que se han llevado a cabo en la capital cuerera, por lo que se espera una reyerta de alarido y con ese ingrediente extra que es luchar dentro de una imponente jaula de donde solo los más audaces podrán escapar.

Mientras tanto, en la contienda semifinales de campeones de parejas, la “Reina Tibetana” Lady Shany se hará acompañar de Octagón Jr. para enfrentarse a la denominada “Campeona Tóxica” Lady Flamer y Abismo Negro Jr.; además en pleito de revancha, “La Puerkisa Extrema” con Pig Destroyer, Pig Pool y Pig Destructor frente a las figuras de la localidad, Cholo Style, Yoker y Dark El Inmortal.

Lucha libre en el Palenque de la Feria León / Cortesía| Facebook Toofy´s luchalibre

Asimismo, las mini estrellas también subirán al encordado de seis por seis con Mini Vikingo y Boyka Latino para chocar frente a Mini Psycho Clown y Cíclope Jr., al tiempo que en un duelo de poder a poder, se reavivará la rivalidad entre los gladiadores de casa y la representación del barrio bravo de Tepito de la Ciudad de México, quienes tienen más de una deuda por saldar y ahora solo querrán hacerse de la supremacía.

Deportes Luchadores “guanajuas” realizarán gira por Sudamérica

La venta de boletos seguirá en taquillas del recinto con precios accesibles para toda la familia y promoción especial de 50 pesos para niños en la localidad de gradas. El evento dará inicio en punto de las 20:30 horas.