Lucha libre leonesa se une en despedida para Gran Dorado y Potro Azul

La lucha libre leonesa se unió para rendir homenaje a dos de los personajes que marcaron las últimas cuatro décadas del pancracio local , Gran Dorado deja los cuadriláteros, mientras que Potro Azul fue despedido de manera póstuma por familiares, amigos y compañeros.

Siendo dos de los últimos enmascarados que seguían activos y que les tocó vivir en carne propia las tardes de gloria y el ocaso de la Arena Isabel, recinto que entre las décadas de 1940 y 1990 fue conocida como la “Catedral de la Lucha Libre en el Bajío”, Gran Dorado anunció su retiro después de 40 años de carrera. Por su parte, Potro Azul falleció el pasado 13 de abril.

Para decir adiós a los dos enmascarados, más de 20 gladiadores se unieron para una función que tuvo lugar en el Módulo Azteca. En cartelera, Gran Dorado dio su última batalla junto a Dragón Samuray, Jacky y Mr. Lex, bando que enfrentó a Morderkay, Morderkay Jr., Gorilita Salvaje y Montonero.

Una vez que se decretó el triunfo de los técnicos, el gladiador de tapa áurea posó con sus compañeros, luego como un adiós definitivo besó el ring mientras era ovacionado una última vez por decenas de asistentes.

“Estoy conmovido, es un adiós que me duele porque debo dejar de luchar temas de salud, han sido 40 años de muchas anécdotas de triunfos y alegrías, de sentir siempre el cariño del público y de ganarme la admiración de los compañeros, así como el respeto de los rivales. Tal vez no fui la gran figura, pero me voy con la satisfacción de que cada vez que subí al ring dejé el corazón”, comentó Gran Dorado en charla para El Sol de León.

Adiós Potro Azul

Otro que fue despedido de manera póstuma, fue Potro Azul, uno de los impulsores de las funciones en el Módulo Azteca. Orgullo del Barrio Arriba, recientemente falleció el 13 de abril, apenas unos días antes había celebrado su cumpleaños 66 en una lucha organizada en ese mismo recinto.

El hombre detrás de la máscara se llamó J. Refugio Campos, su carrera en los encordados se extendió por casi cinco décadas, familiares reconocen que este gladiador pensaba ya en el retiro. En vida formó una familia junto a la señora Carmela López con quien tuvo cuatro hijos: Lorena, Antonio, Dolores y Maira.

Unión

Entre los luchadores que participaron en este doble homenaje fueron Romano, Black Out, Deus Black, Mercurio, Arcángel, Kabuki Jr., Cosmos, Felino Boy, Príncipe Arcano, Gemelo I, Skud, Mini Bobby Lee, Máquina Infernal, Dr. del Averno, R15, Crazy Clown, Cholo, Flayer, Agabor, Conde Drakul, Gran Makala, Guerrillero, entre otros.