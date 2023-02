Presidenta del COM pide trabajo y tranquilidad a atletas de disciplinas acuáticas

León, Guanajuato.- De visita en León para presenciar el Campeonato Panamericano de Clavados, la titular del Comité Olímpico Mexicano, Mary José Alcalá, instó a los atletas de las disciplinas acuáticas a seguir trabajando, compitiendo y les pidió tranquilidad, asegurando que los conflictos de pantalón largo deberán resolverse tarde o temprano.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Alcalá señaló que existe una comunicación abierta y cordial con World Aquatics, anteriormente FINA, de cara al ciclo olímpico de París 2024, siendo este organismo rector el encargado de definir que es lo que procederá con los competidores mexicanos, quienes de momento deberán involucrarse en los eventos selectivos y clasificatorios mandados por el Comité de Estabilización para la Federación Mexicana de Natación, instaurado precisamente por la federación internacional, luego de desconocer al comité directivo de la FMN que encabezó el ingeniero Kiril Todorov.

“Nosotros hemos platicado bastante con World Aquatics, ellos pronto nos informarán que sucederá con el tema de los deportes acuáticos en México. Yo tengo muy clara la estructura del deporte federado, yo me debo al movimiento olímpico y nosotros estaremos siempre por el respeto de la carta olímpica, nuestra autonomía, pero sobre todo el respeto a los atletas, yo respeto a los que quieran estar y participar, cada uno tiene su forma de ver las cosas, en este momento World Aquatics ha indicado cual es la línea a seguir e insisto, ellos deberán darnos una línea de como va a terminar esta situación, pero al fin y al cabo tendremos que seguir trabajando”, comentó la exclavadista en charla con El Sol de León.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Por lo que respeta al COM, Alcalá Izguerra dejó en claro que “estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto se solucione, este de León es el primer evento donde estamos rumbo a los Juegos Centroamericanos, después vienen los selectivos para el Campeonato Mundial, era importante tener los boletos para Juegos Panamericanos y bueno, nosotros tendremos que seguir y lo único que les puedo decir es que tarde o temprano las aguas llegarán a su cauce”.

HAY RESPETO A ANA GUEVARA

Mary José Alcalá optó por no entrar en dimes y diretes, mostrando respeto a la forma de pensar y actuar de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, quien desde el día uno fue clara en su postura de no reconocer e incluso tachar de ilegal al Comité Estabilizador designado por World Aquatics.

“Yo la respeto, siempre voy a respetarla como directora de la CONADE, a mí me queda muy claro que ella tiene sus reservas sobre el tema y no voy a dar opinión sobre lo que ella dice”, aseveró la también ganadora del Premio Nacional del Deporte en 1994.

SIN FAVORITISMOS, SOLO APOYOS

El semillero de los clavados en México parece no agotarse, prueba de ello es talento juvenil que se encuentra representando dignamente al país en el Panamericano que se celebra en la capital del calzado, situación que enorgullece a la presidenta del COM.

Una imagen dice más que mil palabras.🤝



Les cuento que acabamos de firmar mi estimada @maryjosealcala y un servidor, un convenio de colaboración entre @gobiernogto y @COM_Mexico para el desarrollo, acompañamiento y proyección de nuestra delegación #Grandeza rumbo a @Paris2024.🔥 pic.twitter.com/GkDlJFtqPI — marco gaxiola (@marcohgr) February 25, 2023

“A mí me da mucho gusto cuando yo veo que los clavados en todo México se están trabajando, me daría miedo pensar si solo dependiéramos de un entrenador para que se hagan los clavados, ahí si estaría muy preocupada, pero México tiene un gran desarrollo en el tema del deporte, hay que fomentar, hay que seguir desarrollando y hay que aprovechar los buenos apoyos que nos dan, porque aquí no vemos colores, aquí lo que vemos es el apoyo a México, al deporte de México”, enfatizó.