Oro deslumbra con ’13 kilates’ el marcador

León, Guanajuato; 26 de febrero del 2020.- Deportivo Oro deslumbró en la tercera fecha de la Liga de Futbol Femenil del Bajío con una goleada de escándalo sobre Cobras Soledad, el resultado fue de 13-1 ante Cobras Soledad. Por su parte, Club León Femenil se mantienen invicto.

En el Campo ‘El Infiernillo’ en Querétaro, las Cobras Solead vivieron un auténtico calvario ya que las ‘doradas’ de La Piedad las vapulearon 13-1. El bombardeo se dio de principio a fin. Este resultado es uno de los más abultados que se ha dado en la historia en la LFFB.

Lluvia Juárez y Yazmín Sánchez dirigieron el asedio al marcar tres pirulos cada una, seguidas por dobletes de Cecilia Rodríguez, Leticia Guillén y Patricia Rivera. Las reptilianas evitaron que la humillación fuera mayor ya que América Ibarra hizo el de la honra.

Las que sumaron su tercer triunfo al hilo fueron las verdiblancas del Club León Sub 17, las felinas le hicieron una novatada de 3-0 a las Petateras de Villagrán, equipo novel en este circuito que no opuso resistencia en la Deportiva Oriente.

Los goles zapateros llegaron por conducto de María Torres y Daniela Hernández, tras este resultado, León Sub 17 se mantienen en la cima con nueve puntos, ocho goles a favor por dos en contra, con esta cifra son la mejor defensiva del torneo.

En esta tercera fecha se dio el ‘Clásico Potosino’ entre Atlético Potosinas y FCA’S San Luis, este último se llevó la victoria por 3-2, las anotadoras fueron Diana Alonso, Cecilia Pollet y Luz Viena Ortiz, por Atlético descontaron Paola Moreno y América Salazar.

Por su parte, Irapuato Femenil regresó a la senda del triunfo y lo hizo al doblegar como visitante a Independiente de La Piedad. Las anotaciones freseras fueron de Jennifer Arredondo, Claudia Luna, Lilian Sandoval e Ivonne Flores, las dos anotaciones michoacanas fueron de Paola Solís.