No escatimará Jesús Martínez Murguía en refuerzos para León

León, Guanajuato.- Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, precisó que no hay un número específico en relación a la llegada de refuerzos, sin embargo, aseguró que aquellos elementos que se incorporen lo harán para sumar desde el día uno.

“Hay muchos rumores, muchos nombres que suenan y es normal en esta época, pero nos estamos reuniendo para tomar las mejores decisiones y hasta que no haya papel firmado no hay nada. Estamos comprometidos en reforzar al equipo, tenemos potencial, pero si vienen tres o cuatro a mejorar lo que tenemos no vamos a escatimar, estoy convencido que con el trabajo de Renato (Paiva) regresaremos al protagonismo”, dijo Martínez.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En este mismo sentido, el mandamás de La Fiera no quiso entrar en detalles acerca de elementos como el ecuatoriano Byron Castillo, quien ya había estado el semestre anterior en la órbita del equipo verdiblanco, así como un posible intercambio con Monterrey que involucraría a Joel Campbell y “Ponchito” González.

“Decir si viene o no, que se va o no a quedar, la realidad es que todo lo estamos analizando y tomaremos las mejores decisiones. Hay que tener claro que es lo que queremos, hacer espacio para los extranjeros y reitero, mi compromiso es dejar un equipo competitivo”.

Deportes Renato Paiva con la misión de recuperar el ADN de La Fiera

De momento, los panzas verdes se han desprendido de Jean Meneses y Andrés Mosquera, ambos ya con Toluca, al igual que de Iván Vázquez Mellado, Gil Burón y Gary Kagelmacher.

“Lo de Andrés y Jean fue una decisión tomada en conjunto, acá las puertas están abiertas para la gente comprometida y que quiere estar, había beneficio para ambas partes y nosotros vemos mucho el lado humano, ellos pidieron esa oportunidad de salir y yo no estoy para cerrarle las puertas a nadie”, aseveró el “presi”.