Renato Paiva con la misión de recuperar el ADN de La Fiera

León, Guanajuato.- En su presentación oficial como “domador”, Renato Paiva no prometió títulos, pero si un arduo trabajo para que La Fiera recupere su esencia y protagonismo.

El portugués estuvo acompañado de Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, así como por el resto de su cuerpo técnico, donde figuran Ricardo Dionisio, auxiliar técnico; Antonio Bores, preparador físico; Rui Tavares, entrenador de porteros y el videoanalista David Pereira.

Paiva indicó que “no podemos prometer campeonatos, ningún técnico lo puede hacer, es imposible, pero vamos a intentar jugar como los hinchas quieren, trabajaremos para ser protagonistas, para controlar los partidos y a los adversarios el máximo tiempo, luego jugamos dos y a veces la gente se olvida de eso, pero trabajaremos para que los jugadores disfruten, no creo que ellos disfruten el no tener el balón y que también los hinchas lo disfruten porque ellos van al estado a ver jugar a su equipo, no a los rivales”.

Y pese a que su carrera como estratega no es tan vasta, habiendo pasado muchos años en el trabajo de formación de jugadores en Benfica, el lusitano confía en su capacidad y en la del resto de su grupo de trabajo, para llevar a La Fiera un escalón más arriba.

“Hemos venido para hacer aun mayor a este equipo, creo mucho en mi cuerpo técnico, nadie gana solo y hemos venido con mucha confianza en nuestro trabajo, tenemos confianza en como vemos el futbol, hemos estudiado como juega León y vi que aquí había una oportunidad de matrimonio muy bonita, la idea de cómo queremos jugar esta enraizada a este club y después que quede claro, para mí lo más importante del juego son los futbolistas y la calidad que hay aquí es la que me hizo no dudar en tomar este reto”.

NO SE CASA CON UN ESTILO

Mucho se ha hablado de la propuesta ofensiva del ex entrenador del Independiente del Valle de Ecuador, que si juega solo con una línea de tres centrales, que si llega a atacar con más de dos elementos, sin embargo, precisó que para definir un estilo, el primer paso es conocer el potencial del plantel con el que cuenta.

“He leído cosas de que como juego, con línea de tres, pero no han visto como jugaba con mis equipos juveniles del Benfica, no tengo un sistema preferido, lo que hago es percibir que jugadores tengo, donde puedo ubicarlos para que rindan mejor y después con esos jugadores veremos de que forma jugaremos mejor, sería poco inteligente jugar aquí con una línea de tres con la calidad de carrileros que hay, pero estamos analizando”.

A LA ESPERA DE REFUERZOS

Renato Paiva tiene claro que para tener un equipo competitivo, requiere de dos elementos de calidad por posición, solo así podrá generar una disputa deportiva constante.





“Quiero tener dos jugadores competitivos por posición porque la competencia hace desarrollar a todos, no quiero a nadie cómodo en la plantilla, además a veces nos olvidamos que los jugadores son seres humanos, no podemos matar al jugador con entrenamientos y partidos seguidos, esta rotación y gestión ya la hemos hecho porque es difícil que un jugador haga tres partidos en una semana, bajo este esquema con Independiente tuvimos cero lesiones musculares, si hubo de otro tipo, pero jamás musculares”, señaló también en relación al ajustado calendario del Apertura 2022 debido al Mundial de Qatar.

Finalmente, no descartó echar mano de futbolistas que ya trabajaron con él, pero de igual forma, reconoció que “en este club tienen que entrar buenos jugadores, los que vengan deben ser igual o mejores que los que ya están, claro que el club tiene un presupuesto, yo voy a poner nombres y luego esta la conversación con la directiva y los acuerdos, yo entiendo la impaciencia de la gente, pero créanme que mi impaciencia es mayor”.

