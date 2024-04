Infiltra Fiscalización a su personal en bares y antros de León para vigilar que cumplan reglamento

León, Gto.- Mario Maciel Garcia, director de Fiscalización y Control de León, dijo que están infiltrando a su personal en los antros y bares de la ciudad para verificar que estén cumpliendo con el reglamento, y en en el año llevan tres establecimientos clausurados.

El funcionario municipal comentó que fue en uno de ellos ubicado en el Centro Histórico de la ciudad donde tras la infiltración del personal se percataron que tres menores de edad estaban dentro de un establecimiento ingiriendo bebidas alcohólicas.

Dijo que también sancionaron un lugar más ubicado en San Juan de Dios y otro sobre el bulevar las Torres que decía ser un negocio de tatuajes, pero después de las 11:00 de la noche comenzaba la fiesta.

“También clausuramos, no me dejen de lado uno que también intervenimos en el bulevar las Torres, un disque negocio de tatuajes que a partir de las 11 de la noche todos los días se ponía a chambear, no dejaba dormir a los vecinos y decía que era una fiesta particular, entonces ojo, nosotros hacemos”, dijo.

José Luis Moreno / El Sol de León

En el caso del establecimiento donde encontraron a las tres jóvenes menores de edad, Mario Maciel añadió que se trató de un trabajo de análisis previamente pactado ya que la idea es no ser aparatosos en los operativos.

“Ahorita llevamos dos y el que ustedes tienen conocimiento de la Madero que lo clausuramos porque en flagrancia detectamos a tres menores jovencitas de edad tomando alcohol, fue hace dos semanas, hicimos labor de análisis, infiltramos inspectores y alguien dice 'no digan cómo lo hacen', sí lo hago para que sepan que estamos infiltrando gente”, agregó.

También pidió a la ciudadanía que les ayude con reportes para estar enterados de este tipo de eventos que no cuentan con los permisos necesarios.

“Cuando nos enteremos por redes o por la gente empezamos a hacer una estrategia para no ser aparatoso, todo vamos hacer eficiente, entonces me dicen '¿Sí sabe que en lugar hay muchos lugares clandestinos?' No, no sé, por eso pedimos siempre el reporte ciudadano”.