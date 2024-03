La Guardia Nacional fue una fallida estrategia: Alcantar

Guanajuato, Gto. A cinco años de la creación de la Guardia Nacional apenas se define su régimen laboral por parte del gobierno federal, lo que demuestra que dicha estrategia fue una decisión fallida, expresó el diputado panista, Rolando Alcantar Rojas.

Lo anterior resaltó después de que el Pleno del Congreso local aprobara la minuta de decreto para garantizar los derechos en prestaciones, pertenencia, rango, servicio y antigüedad de las policías militares y la policía naval asignada.

En tribuna el diputado integrante de la comisión de Seguridad recordó que la seguridad en México juega un rol muy importante, donde la Guardia Nacional ha sido la responsable de la seguridad interna pública del país desde el 2019.

El hecho de que apenas se traten los derechos laborales de sus elementos, habla de los carentes resultados de la estrategia, reiteró.

“En el informe de seguridad de 2023 de la Sedena, La Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se menciona que la Guardia Nacional cuenta con 109 mil 281 integrantes y las Fuerzas Armadas con 145 mil 995 efectivos, esto da un total de 255 mil 276 efectivos, donde la Guardia Nacional representa el 42 por ciento de los efectivos desplegado en todo el territorio del país”.

Rolando Alcantar explicó que hoy realizan 14 misiones fundamentales, como lo es fortalecer la estrategia nacional de seguridad, pero sin reglas claras, insistió que es una estrategia fallida.

“Desmantelar a la policía federal de 1999 a 2019 fue un error, la Guardia Nacional, desde hace cinco años de su creación todavía está en proceso de maduración institucional”.

El diputado panista aclaró que están a favor de la dignificación del trabajo policial y de seguridad, pero de lo que NO están de acuerdo es en los modos de la operatividad y profesionalización en la estrategia nacional, donde no hay una dignidad humana para sus elementos, pues no hay órganos colegiados para regular su trabajo.