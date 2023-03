Nicolás Larcamón se responsabiliza de su expulsión ante Monterrey

León, Guanajuato.- Más allá de ciertos procedimientos arbitrales y del VAR que sigue sin entender, Nicolás Larcamón aceptó y se responsabilizó de su expulsión en el duelo pasado frente a Monterrey y la cual le ha costado dos encuentros de castigo.

Esta fue la segunda tarjeta roja para el timonel argentino desde su llegada a la Liga MX en 2021, la primera fue en la jornada nueve del Apertura 2021 cuando se encontraba en el banquillo del Puebla y el árbitro central fue César Arturo Ramos, justamente él mismo silbante que estuvo en el choque contra Rayados.

“La sanción es la que es, la expulsión la entiendo, creo que es justificada, se origina por situaciones de partido que quizás son las que no entiendo tanto, hacía dos años que no me expulsaban y la última casualmente con el mismo árbitro, pero nada, insisto, la expulsión es justificada y me tengo que responsabilizar de la sanción”, manifestó Larcamón.

El “domador” explicó que fue echado del campo porque “pego un pelotazo, pero en realidad la reacción ni siquiera es contra el arbitraje, me caliento con Adonis (Frías) porque dos minutos antes le había dicho que supiera jugar con la amarilla, después lo de la lesión de Iván (Rodríguez) no voy a mentir, emocionalmente me calentó porque sabíamos lo que venía haciendo dentro de la estructura del equipo, de rápido me habían dicho que era una lesión grave, emocionalmente me había afectado y la expulsión de Adonis me calentó al triple. Leí en el informe que hablan de insultos y la realidad es que si puteo, pero puteo porque me calienta la expulsión, me calienta lo de Iván, cuando César viene a expulsarme me quedo callado y se ve en la imagen, no le digo absolutamente nada, sí al cuarto árbitro le digo que la falta previa a Di Yorio es de él porque los dos estamos más o menos a cinco o seis metros de diferencia, Cesar está del otro lado, pero no fue una expulsión por objetar cuestiones al árbitro, sino por calentarme al patear una pelota y me arrepiento porque es algo (expulsiones) en lo que estamos trabajando”.

El pampero reconoció que desde el banquillo debe predicar con el ejemplo ya que “uno desde afuera puede generar aspectos positivos y negativos, así que este es un tema inmediato para resolver, tanto de nosotros como cuerpo técnico y los futbolistas, la producción de juego viene muy satisfactoria, el otro día contra el puntero que traía siete juegos ganando y el 2-0 no cayó por cosas del futbol, incluso hasta era para un resultado más cómodo, pero son situaciones que nos enseñan y que si las sabemos reconocer puede ser una buena oportunidad de crecimiento, en ese plano vamos para adelante”.

Entre futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, León suma ocho expulsados en igual números de cotejos disputados: Paul Bellón en dos ocasiones, Lucas Di Yorio, Joel Campbell, Adonis Frías, los auxiliares Javier Berges y Juan Cruz Gutiérrez, así como el mismo timonel verdiblanco.