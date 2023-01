Nicolás Larcamón se descarta como opción para dirigir al Tricolor

León, Guanajuato.- Si para algunos el nombre de Nicolás Larcamón estaba en la órbita de candidatos para asumir las riendas de la Selección Mexicana, pues entonces habrá que irlo tachando de esa lista y es que el nuevo “domador” de La Fiera no cree ser el perfil que requiere en estos momentos la escuadra Tricolor.

“La selección necesita ahora un perfil distinto, obviamente que me creo competente y me parece que podríamos hacerlo bien, pero no creo que ahorita la selección necesite de un perfil como el mío. La figura que asuma ese reto debe tener experiencia y sobre todo muy buena gestión más allá del terreno de juego, en ese sentido prefiero estar enfocado en León que es el lugar donde quiero estar por muchos años y el que asuma ese puesto espero le vaya espectacular, sea Guillermo (Almada), Nacho (Ambriz) o sería espectacular que fuera Marcelo (Bielsa), me parece que verlo de cerca y trabajar con él en el mismo país pude ser grandioso, aunque insisto, al que le toque que le vaya bien”, dijo el argentino.

Para el estratega esmeralda, “El Loco” Bielsa podría llevar mano al ser una figura del balompié internacional, sin embargo, también destacó los éxitos conseguidos por Almada y Ambriz en la Liga MX.

“Marcelo desde lo personal tiene una etiqueta más de referente, me identificó total con él por su obra, pero Nacho y Guillermo son dos fenómenos, la labor que han hecho en años recientes con diferentes equipos creo que demuestra la gran valía que tienen, son gestores dentro y fuera del campo, muy cercanos al jugador, ambos son grandes personas”.

Finalmente, Larcamón aseveró que la nacionalidad del entrenador del combinado azteca no debe ser algo que influya ya que “últimamente se ha hablado mucho de eso y no le encuentro lógica a lo de las nacionalidades, es una estupidez medir las capacidades en base a una nacionalidad, pero quien llegue debe comulgar con las características del futbol y del jugador mexicano”.