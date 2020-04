"Nickiller" a recuperar el liderato de la eLiga Mx

León mantuvo el invicto en la e-Liga MX, pero el empate contra Monterrey de la fecha cinco para nada dejó tranquilo a Nico Sosa.

“Yo siempre quiero ganar, aunque sea en la Play, quiero dejar a León arriba, entonces lo sufro como en la realidad y hasta termino sudando en los partidos”, apuntó el uruguayo.

La Fiera cedió el liderato al Atlético de San Luis, su próximo rival este miércoles por la noche y el cual escaló al primer puesto gracias a que posee una mejor diferencia de goles, pero el conjunto esmeralda ya también es acechado por Santos, Toluca y Atlas, siendo los Diablos Rojos otro de los invictos en la competencia.

Por lo pronto, es casi un hecho que “Nickiller” se mantendrá al control, sólo una derrota haría que entren en acción ya sea “El Jefecito” José Iván Rodríguez o Ángel Mena, los otros dos “gamers” que tiene registrados el Club León para este certamen virtual.

Sosa se dijo consciente que su popularidad entre los aficionados verdiblancos ha ido en aumento gracias a lo que ha hecho en la e-Liga MX, pero ahora espera que el Clausura 2020 pueda reanudarse y así mostrar las condiciones que lo trajeron al futbol mexicano.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Furia Verde se mete a la cancha virtual de la eLiga 3D

“He hablado con mis padres, con mis hermanos, de que la gente me ha tomado un poco más de aprecio, en algún momento se me llegó a cuestionar mucho por el tema de la lesión y uno agradece también a este campeonato que se armó porque la gente me va conociendo que soy una persona que odia perder en todo, hasta en un videojuego, entonces cuando me toque jugar en la cancha lo voy a hacer a muerte para defender los colores de esta institución”, aseveró el atacante.

Una lesión muscular dejó prácticamente un mes fuera de circulación al también apodado “Mosquito”, quien apenas registra 10 minutos en la campaña, dos de ellos en la cuarta jornada ante Monarcas Morelia y ocho frente a Rayados de Monterrey.

Recordar que a su llegada a territorio esmeralda, Sosa se planteó conseguir el doble dígito de anotaciones; de momento, ese objetivo luce lejano, más con el torneo ya avanzado.

En números