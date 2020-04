Gerardo Ulloa sigue trabajando para no perder ritmo

No como en un día normal de entrenamiento, pero el representante guanajuatense y pedalista de montaña Gerardo Ulloa, sigue rodando algunas horas por las serranías de la región con el objetivo de no perder ritmo.

Y es que el parón de las competencias oficiales generado por el Covid-19 le llegó al campeón panamericano en el momento menos oportuno, justo cuando estaba por encarar los eventos donde buscaría hacerse de la plaza olímpica.

“La verdad que es triste no poder estar compitiendo, esa es nuestra vida y es una sensación muy grande cuando te estas enfrentando a los mejores del mundo y ahorita no hay de otra más que estar encerrados para evitar contagiarnos, es lamentable, pero hay que seguir las indicaciones de la manera adecuada”, manifestó Ulloa Arévalo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes "Nikiller" a recuperar el liderato de la eLiga Mx

La rutina ha cambiado durante las últimas semanas, pese a que ha tenido la oportunidad de salir a montar su bicicleta, “pude hacer unos recorridos por los valles porque esto es lo que me apasiona, pero todo con mucha precaución, mi objetivo es pensar todos los días en que debo estar en la mejor forma para que cuando regresemos a la actividad pueda estar entre los mejores de mi deporte”.

Mientras tanto, Gerardo mantiene la mira en los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron aplazados para el verano del próximo año, “si podemos estar ahí sin duda llegaremos mejor preparados, con mayores ilusiones, yo vivo siempre vivo al día, no sé qué pasará mañana pero cuando me levanto analizó las rutinas que haré para no bajar el ritmo, prácticamente todo el día entreno y me motivo para cumplir los objetivos que me he ido trazando”.

Las últimas competencias para el ciclista se dieron entre febrero y principios de marzo, con una gira que realizó por Puerto Rico y en donde subió al podio en varias oportunidades.