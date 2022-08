Martha Castillo va de título en título con las Mieleras de Guanajuato

El haber aportado para que las Mieleras de Guanajuato volvieran a ceñirse la corona de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil es otro objetivo cumplido para la jugadora leonesa Martha Castillo, quien ha integrado tres de los cuatro rosters campeones de esta institución.

“Muy contenta, satisfecha, la temporada fue realmente complicada en algunos momentos por el tema de la lesión, siento que no estuve al 100, los últimos cinco juegos no fueron míos, lo reconozco, pero el trabajo de las compañeras resultado grandioso, me estuvieron jalando, motivando y eso es lo que más gratificante me resultó en esta ocasión”, apuntó Castillo en charla exclusiva con El Sol de León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En su fase regular, la campaña resultó perfecta para la quinteta capitalina con 24 triunfos en igual número de juegos disputados, sin embargo, los partidos tres y cuatro de la gran final ante Regias de Santiago no salieron conforme a lo planeado y ahí acabó la imbatibilidad de las comandadas por José Carlo Villegas.

“La primera derrota nos dolió porque nos dimos cuenta de que habíamos hecho un mal papel y creo que a veces los resultados pueden no depender de uno y ese si dependió de nosotras, fue como una bofetada de saben que, algo hicimos muy mal, no sé si por conformismo, que en lo personal jamás me conformo o minimizo a los rivales, a todos los trato con mucho respeto, pero si existió como una especie de relajación y nos pasaron por encima, luego en el segundo en Monterrey apretamos un poco, no se nos dio, pero no se vio ese dominio que nos ejercieron en el tercer partido y finalmente pudimos corregir y revertir muchas cosas para ganar el campeonato en nuestra casa”.

Deportes Abren participación más guanajuatenses en la Tercera División

La clave para devolverse a lo más alto de la LMBPF, después del tropiezo con Lobas de Aguascalientes en la serie final de 2021 fue “el trabajo en conjunto que se generó durante todo el proceso, si había juegos donde las extranjeras destacaban con más puntos o en otros Brisa (Silva) y Mayra (Gil), pero nuestra fortaleza se vio en la rotación a través de las 12 jugadoras, así que ese trabajo me parece resultó vital para ganar el título”.

Llama al dialogo entre ligas

Si bien el deporte ráfaga vio con agrado la aparición de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBPF), la realidad es que el haber empalmado ambas competencias no acabó por beneficiar a las protagonistas del espectáculo sobre la duela.

Ante esta situación, Martha Castillo expuso: “me gustaría invitar a ambos presidentes para que vean por el desarrollo del basquetbol femenil, creo que lo vieron por la economía, pero en vez de tener siete meses de trabajo no lo redujeron a cuatro o cinco, unas a tres como las que estaban en la otra liga, pero ojalá que no lo empalmen para que el auge sea mayor y todos lo vimos en la final de Chihuahua y Astros, los auditorios llenos y acá con Mieleras igual, hay que imaginarnos la difusión y el crecimiento que esto puede tener”.

Finalmente, la integrante de las “Reinas de La Colmena” resaltó que en lo que concierne a la LMBPF “ves a gran parte de las mexicanas en la cancha, se busca que después de salir de las universidades las jugadoras sigan activas y vivan del basquetbol, acá se permiten cuatro extranjeras, pero solo dos al mismo tiempo, en nuestro caso jugamos con una foránea (Destiny Campbell) y ya para el final se incorporaron Uchendu y Bethel”.

Títulos de las Mieleras

Temporada Resultado Rival 2015* 70-55 Marineras de Puerto Vallarta 2016 3-1 Lobas de Aguascalientes 2019 3-2 Aztks del Estado de México 2022 3-2 Regias de Santiago

*Campaña cuya final fue a un solo encuentro

En números