Lucero Cuevas acusa “hackeo” tras polémicos mensajes en Twitter

León, Guanajuato; 30 de marzo del 2021.- Lucero Cuevas fue hackeada. La delantera esmeralda explicó que las polémicas publicaciones que salieron de su cuenta de Twitter durante el clásico femenil entre América y Chivas no fueron de su autoría, sino producto de un mal manejo de su red social.

“Regrésenme”, es uno de los mensajes, a la postre borrados, que se pudieron leer y que fueron acompañados por algunos emojis en color amarillo y azul, haciendo clara alusión a la escuadra con la cual llegó a marcar hasta 48 anotaciones de 2017 a 2019 y con la que también consiguió levantar el título del Apertura 2018.

Y precisamente a través de las redes sociales es que Cuevas salió a aclarar toda esta situación que causó gran molestia en la afición y al interior del mismo Club León.

“Quiero expresarles con toda sinceridad que no fui yo la que publicó el mensaje en mi cuenta de Twitter, estoy totalmente consciente de mi error al no tener control de mis redes sociales. Reitero mi compromiso y agradecimiento con el Club León al dejarme formar parte de esta gran institución, por todo el apoyo y crecimiento tanto futbolístico y personal que me han brindado”, manifestó la ex futbolista de las Águilas y Tijuana.

Asimismo, Scarlett Anaya, estratega verdiblanca, afirmó que si Cuevas no tiene minutos actualmente en el equipo es debido a una lesión y no tanto por decisiones técnicas.

“Queremos trabajar estos detalles externos, son experiencias que nos dejan algo, pero Lucero salió días atrás con Covid, luego se le hizo una resonancia de rodilla y esperamos los resultados para que se pueda incorporar, si es difícil no poder convocarla porque sabemos lo que significa, pero ojalá ya se le pueda dar de alta para el siguiente partido”.

Lo que es un hecho es que la morelense no ha respondido a las expectativas o al menos eso es lo que reflejan las estadísticas. En 24 juegos con Las Fieras, la atacante registra seis goles y apenas rebasa la barrera de los 400 minutos en el actual torneo.

Mensaje a la afición y miembros del Club León 🦁 pic.twitter.com/PE1U3GfggW — Lucero Cuevas Flores (@LuceroCuevasF9) March 30, 2021

En Números…

2 Torneos para Lucero Cuevas defendiendo la playera esmeralda

6 Goles los que ha marcado la delantera en su paso por Las Fieras

409 Minutos acumula en el Guard1anes 2021 la nacida en Cuernavaca