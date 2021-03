Fernando Navarro levanta la mano para el “Tri” olímpico

León, Guanajuato; 30 de marzo del 2021.- Si en el Tricolor mayor del “Tata” Martino no tiene cabida, Fernando Navarro se dijo a disposición del “Jimmy” Lozano para poder reforzar al seleccionado mexicano que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sin embargo, el plurifuncional jugador de La Fiera admitió que no ha platicado con Lozano al respecto, de tal manera que sólo se enfoca a trabajar de lleno con su club.

“Todos los mexicanos que participamos somos candidatos o pudiéramos estar, al final siempre es cuestión de gustos y si me dan la oportunidad yo feliz, trataré de conseguir los objetivos grupales, pero más allá de eso es seguir trabajando en mi club y nada más, a Jaime lo conozco por haber jugador con él, pero no he platicado nada”, apuntó Navarro.

Y pese a no haber sido del gusto de Juan Carlos Osorio y ahora de Gerardo Martino, el lateral nominal reconoció que su ilusión por volver al combinado mexicano sigue vigente.

“Yo nunca le cerraría las puertas a la selección y si en algún momento soy del gusto del entrenador y me da esa posibilidad yo iré y representaré a mi país con todas las ganas del mundo, con la mejor actitud y con la intención de trascender en lo individual y como país”.

VAN POR DOBLE OBJETIVO

León está listo para un mes de abril con gran actividad en el torneo de casa y también con el arranque de la Liga de Campeones de la CONCACAF, certamen donde la escuadra esmeralda arrastra una deuda con toda su afición.

“El equipo llega bien, hemos ido mejorando, sacamos un resultado importante en Torreón contra un rival que no había perdido de local desde hace mucho tiempo y tenemos toda la confianza de que podemos encarar estos partidos que se vienen, no hemos bajado en los últimos juegos y eso al grupo lo llena de confianza para cumplir los objetivos trazados, así que la idea es ir por los dos torneos”, señaló “Fer” Navarro.

Pero hablar de la Concachampions para los verdes es hacerlo de una “revancha porque el año pasado nos quedamos con esa ilusión de poder avanzar, el equipo estaba jugando bien y veíamos posibilidades de llegar a la final y posteriormente a un Mundial de Clubes, eso lo seguimos teniendo en la cabeza y esta es otra oportunidad para lograrlo, así que iremos paso a paso, sabiendo que esta es una nueva oportunidad de trascender”.

El campeón de la Liga MX recibe este domingo a Toluca y tres días después pondrá en marcha su serie contra el Toronto FC por la máxima competición de clubes de la zona.