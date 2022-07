Lillini le prohíbe a Pumas repetir una actuación como ante León

León, Guanajuato.- Andrés Lillini reconoció que una exhibición como la que se mandó Pumas en el segundo tiempo frente a León no puede volver a ocurrir.

De manera increíble, los universitarios lo ganaban cómodamente 0-3 en la cancha del Nou Camp, sin embargo, La Fiera salió respondona y con una que otra concesión del rival, le dio alcance en el marcador para dividir unidades en la fecha dos.

“La verdad es que no supimos manejar un resultado tan abultado, perdimos la pelota, se la dimos al rival, nos desprotegimos atrás y los errores se pagan, más ante rivales de este tipo y dejamos escapar algo que teníamos ganado. Es un aprendizaje fuerte y creo que nos duele más que una derrota, esto que hicimos no representa lo que es Pumas”, dijo el estratega de la UNAM.

Lillini espera que a la postre este resultado “no pese porque al entrar al vestidor les he dicho a los jugadores que no somos un equipo para cerrar o relajarnos en juegos así, tenemos que estar conscientes de que hay que crecer todos juntos y no debemos volver a equivocarnos”.

Y dentro de todo lo malo que significó la igualada en suelo esmeralda, el argentino resaltó la actuación de su tridente ofensivo conformado por Dinenno, “Toto” Salvio y Del Prete.

“En la parte ofensiva me parece que llegamos bien, creamos bastantes situaciones, pero en el futbol también se gana defendiendo y esta ha sido una prueba muy grande, si no defiendes bien, por más que los de arriba sean muy buenos, no se va a poder”.

En este mismo sentido, Lillini agregó que “me deja bien que los futbolistas llegaron a responder en un escenario difícil, tengo confianza que responderán y como dije, es un gran aprendizaje, esto nos hará ver la realidad desde otro lado, hemos visto que cuando especulamos nos va mal, dejamos que el rival creciera, cometimos errores puntuales y al final nos llevamos más cosas negativas que positivas”.

Por último, del tema Dani Alves, el técnico puma aseveró que “no hay ninguna novedad”.