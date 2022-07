Orgulloso Renato Paiva por la reacción de los esmeraldas

León, Guanajuato.- El “domador” de La Fiera, Renato Paiva, fue claro al momento de señalar que por juegos como el que brindó León contra Pumas, es que cada día se siente más orgulloso del grupo que ha creado en esta su primera incursión en la Liga MX.

“Si hay días en los que me siento orgulloso de trabajar con toda esta gente me parece que este fue uno, el partido inició cuesta arriba, con errores nuestros, ayudamos mucho a Pumas que casi sin hacer nada se encontró con ventaja y después saltó lo que este equipo debe dejar siempre en la cancha, podemos ganar, empatar o perder, pero este equipo siempre debe enseñar orgullo, perseverancia y trabajo, estas palabras siempre deben estar presentes y si somos honestos, jugamos contra un grandísimo equipo y si otra vez somos honestos, casi no se sintió la mayoría numérica de Pumas”, apuntó el portugués.

Cayendo 0-2 al medio tiempo y tras la expulsión del “Osvi” Rodríguez, Paiva reveló un poco de lo que externó en la charla del medio tiempo.

“Lo primero que dije fue, mírenme a los ojos, el 0-2 es posible de remontar, con uno menos y perdiendo 0-1 tuvimos chances, les hice sentir que era posible, esas señales me las daba el partido y yo debía pasar esa mentalidad, ahora que con el 0-3 estaba liquidado, pero vean lo que han hecho, el futbol también es de creencia y parte psicológica”.

Respecto al inicio goleador del argentino Lucas Di Yorio, quien no era la primera opción en la pretemporada para reforzar el ataque verdiblanco, el lusitano indicó que “hay que prepararnos porque vendrán más cosas con Lucas, que quede claro que yo no tengo nada en contra de Mauro Boselli, un histórico, mis máximos respetos, pero en este momento cuando me pedían por él, yo analicé y Lucas me daba más cosas, pero esto es de buenos y malos momentos y llegará el día que Lucas no tenga un buen juego y ahí es donde necesitará el apoyo de todos, incluida la afición”.

CONFIRMA SALIDA DE ORMEÑO

Renato Paiva confirmó la salida del delantero méxico-peruano Santiago Ormeño a las Chivas Rayadas del Guadalajara, al tiempo de que anunció que en las próximas horas espera cerrar la llegada del nuevo central extranjero.

“No va a venir otro jugador en el lugar de Ormeño, le deseo la mejor suerte, es un chico muy trabajador, serio y merece ser feliz. Del tema del central hay avance, pero luego vamos atrás, estamos con tres opciones, hay algo casi cerrado y pero pronto noticias”, aseveró.