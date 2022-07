León rasga el empate en su visita a la Angelópolis

Puebla, Puebla.- No con brillantez, pero si con arrestos, a La Fiera le está alcanzando para sacar puntitos en juegos que se han complicado por sus propios errores. Al equipo del portugués Renato Paiva le pasó en San Luis, con Pumas y ahora frente a Puebla, donde acabó aferrándose al empate a uno.

Ni con tres elementos en el centro del campo, casos del “Jefecito” Rodríguez, Ambriz y “El Chapo” Montes, los verdes fueron capaces de agarrar el balón y esto no tardó mucho en pasarles factura. La Franja de a poquito lo venía empujando a su favor y al 20´, Ferrareis metió pase filtrado a Fernández, que picándole la pelota a Cota en la salida, asestó la bofetada a sus ex.

A diferencia del duelo de la semana pasada ante Pumas, donde con uno menos al León se le vio con mayor ambición, en esta ocasión los de Paiva fueron borrados en una primera parte que le salió barata en el marcador. Cota sacó el segundo tendiéndose de forma oportuna hacia su costado izquierdo a la media vuelta de Cortizo y en una acción que nació del mal rechace de Bellón, el venezolano Aristeguieta reventó el vertical.

Los guanajuatenses lo estaban sufriendo en el Estadio Cuauhtémoc y para colmo, Erick Yair Miranda y sus asociados del VAR, no vieron o no quisieron ver una carga por la espalda de De Buen sobre Bellón. Penal del tamaño de la Angelópolis y otro yerro del arbitraje, que simple y sencillamente no puede alejarse de las polémicas.

Sin embargo, al margen de esa infracción, la realidad es que La Fiera padeció de inteligencia, prueba de eso la roja por doble amarilla a Barreiro. El central colombiano no tenía ni cinco minutos de haber sido amonestado, cuando vino con una barrida innecesaria en terreno neutral. Otra expulsión para una línea defensiva ya de por si mermada con la suspensión del “Osvi” Rodríguez y la baja de Tesillo por lesión.

Contrario a lo que se podía pensar, perdiendo y en inferioridad numérica, la parte complementaria no comenzó del todo mal para los panzas verdes. Araújo se desconectó de las acciones le puso el pie a Castillo a la altura del cuello y con esto los camoteros también se quedaron con 10 hombres. Fue entonces que el “domador” hizo lo suyo, no se reservó nada y movió sus fichas con los ingresos de Dávila, Mena y Villa, los primeros dos ajustes siendo meramente de carácter ofensivo.

La Franja reculó un poco, aunque a la postre ese poco se convirtió en un mucho, cuando León se hizo de la posesión de la esférica y la puso a circular muy cerca de la cabaña defendida por el paraguayo Silva. Los locales quisieron llevar el duelo a la otra orilla con la mínima ventaja, pero a cambio solo encontraron el empate leonés, obra del argentino y líder de goleo del certamen, Lucas Di Yorio, con frentazo implacable en tiro de esquina.

No hubo tiempo para algo más. Esmeraldas y blanquiazules siguen invictos. Los del Bajío ahora pensarán como resolver su visita a Chivas, mientras que Puebla irá con Cruz Azul.

Liga MX

Apertura 2022

Jornada 3

Puebla 1-1 León

Goles

1-0 Minuto 20.- Pase filtrado a Omar Fernández que le levanta la pelota en la salida a Cota

1-1 Minuto 78.- Cabezazo de Lucas Di Yorio en tiro de esquina por el costado derecho

Alineaciones

Puebla: 1.- Antony Silva, 20.- Maximiliano Araújo, 12.- Israel Reyes, 17.- Emanuel Gularte, 21.- Gastón Silva, 5.- Diego De Buen, 22.- Jordi Cortizo (26.- Ivo Vázquez 69´), 10.- Federico Mancuello (23.- Daniel Aguilar 77´), 2.- Gustavo Ferrareis (8.- Iván Moreno 89´), 25.- Omar Fernández (28.- Martín Barragán 69´), 9.- Fernando Aristeguieta, DT.- Nicolás Larcamón

León: 30.- Rodolfo Cota, 23.- Byron Castillo, 21.- Stiven Barreiro. 25.- Paul Bellón, 19.- Yairo Moreno (34.- Oscar Villa 67´), 26.- Fidel Ambriz, 8.- Iván Rodríguez, 10.- Luis Montes (13.- Ángel Mena 67´), 12.- Joel Campbell (17.- Jorge Díaz 87´), 9.- Federico Martínez (7.- Víctor Dávila 56´), 18.- Lucas Di Yorio, DT.- Renato Paiva

Tarjetas Amarillas

Puebla: Araújo (25´), Cortizo (59´), Aguilar (89´)

León: Moreno (39´), Barreiro (42´)

Tarjetas Rojas

León: Barreiro (45´)

Puebla: Araújo (47´)

Árbitro

Erick Miranda (Mal)

Asistentes

Andrés Delgado y Michel Espinoza

Estadio Cuauhtémoc