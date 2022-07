Nicolás Larcamón aceptó que a Puebla le faltó decisión ante La Fiera

Puebla, Puebla.- Nicolás Larcamón se fue con la amarga sensación de que a su Puebla le faltó mayor decisión para haber sorteado esos últimos 20 minutos del encuentro en donde La Fiera alcanzó la igualada.

“Creo que no fuimos decisivos en los últimos 20 minutos, no estuvimos quizás frescos y posiblemente necesitamos seguir generando más para buscar los partidos. Creo que necesitamos sostener esa frescura y quizás no ocurrió en este partido, contra Mazatlán los cambios terminaron por consolidar ese triunfo y eso no nos pasó hoy”, apuntó el estratega de los camoteros.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Sin embargo, el argentino también le dio su debido valor y crédito a lo que realizó la escuadra guanajuatense, sobre todo después de la expulsión a Maxi Araújo en el amanecer de la parte complementaria.

“León es un equipo de jerarquía, tanto contra Santos, como contra León, siento que hicimos el partido como para poder ponernos en ventaja y manejarlo con más tranquilidad, si nos fijamos León te mete a Dávila, luego a Mena, que son tipos que generan, jugadores decisivos y ahora el equipo necesitó golpear más. Lamento no haber lastimado cuando tuvimos opciones como las que generamos en el segundo tiempo porque tampoco recuerdo situaciones claras del León más allá de la del gol que vino de pelota parada”.

Deportes Desatenciones y expulsiones comienzan a molestar a Renato Paiva

Finalmente, sin querer entrar en polémicas tras la intermitente labor arbitral de Erick Yair Miranda, Larcamón no pudo ocultar su descontento con la expulsión de zaguero charrúa.

“Al final si surge un efecto porque en ese momento tienes superioridad en cancha y en el marcador, creo que los análisis tienen que tener un tinte más emocional porque es determinante dentro del terreno de juego y el golpe efecto que genera la expulsión de Maxi los hizo crecer a ellos, les abrió ventaja, pero tampoco la reacción de León es por causalidad ya que ha estado en instancias decisivas en los últimos años y nuestro equipo se construye de la humildad, así que no hay que perder el piso”, concluyó.