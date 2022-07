Desatenciones y expulsiones comienzan a molestar a Renato Paiva

Puebla, Puebla.- Eso venir de atrás y jugar en inferioridad numérica ya no le está gustando del todo al “domador” Renato Paiva, quien a final de cuentas acabó aceptando que el empate en Puebla resultó justo debido a la reacción de su equipo en la segunda parte.

“Satisfecho con en un empate nunca, los cambios que hicimos siempre fueron en sentido de atacar y buscar el partido, jamás fueron cambios para contener, ahora que si analizamos fue un juego parejo, en una cancha difícil y ante un buen adversario, entonces debo tener la frialdad para decir que una parte fue para mi equipo y la otra para el rival, así que el empate creo que fue justo”, dijo el lusitano.

Y luego de haber hecho lo más complicado, encimar al equipo de La Franja en su propio terreno, Paiva se animó a señalar que vio muy cerca los tres puntos en el Cuauhtémoc.

“Nos faltó en los últimos 20 minutos gestión de balón porque hubo espacios, tuvimos secuencia de pases mucho tiempo, pero terminamos de encontrar esa verticalidad que buscamos con Dávila, con Mena, incluso con Villa por fuera, que es un lateral de raíz, hubo momentos donde había espacios para ser verticales y no lo hicimos. Debemos trabajar eso y percibir las señales que nos da el juego, jugar en función de esas señales y me voy con ese sabor amargo de que hubiéramos sido sencillos de procesos y el resultado quizás era victoria, pero insisto, el empate me pareció justo”.

Respecto a las expulsiones, el timonel verdiblanco comentó que están pasando más por el tema de la intensidad de juego, que por un tema de agresión o indisciplina.

“Tampoco estamos hablando de jugadas de agresión, yo quiero que mis jugadores tengan actitud y en esta ocasión Barreiro esta claro que llega tarde, igual Osvaldo (Rodríguez) el juego pasado llega a una acción dividida. Indisciplina para mí es una agresión o insultar y eso no está pasando, pero si debemos ser más tranquilos para poder competir”, aseveró.