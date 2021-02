León espera por Toronto o Forge FC en la Concachampions

La Fiera apunta hacia el país de la hoja de maple en el comienzo de su andar por la Liga de Campeones de la CONCACAF, sin embargo, tras el sorteo de emparejamientos su rival aún está pendiente ya que saldrá de una eliminatoria que próximamente sostengan Toronto FC y Forge FC.

Lo que si tiene asegurado el conjunto dirigido por Nacho Ambriz es que luego de salir sorteado en el bombo dos, sea cual sea su rival canadiense, tendrá que cerrar la serie en condición de visitante. El duelo de ida será entre el 6 y 8 de abril y la vuelta quedaría programada del 13 al 15 de ese mismo mes.

.@clubleonfc 🦁 buscará clasificarse por primera vez a cuartos de final de #SCCL.

Su rival será el clasificado entre @ForgeFCHamilton y @TorontoFC. pic.twitter.com/UTae3lP88M — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 11, 2021

De ser Toronto FC el rival, León se mediría a uno de los clubes que se ha vuelto un serio protagonista de la MLS en las más recientes temporadas, incluso la escuadra roja ya sabe lo que es ser finalista de la Concachampions, toda vez que en 2018 cayó en la gran final frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El siete veces ganador de la Liga Premier Canadiense y monarca de la MLS en 2017, cuenta en su plantilla con elementos de experiencia como Michael Bradley, quien por varios años llevó la capitanía de la selección estadounidense, también figuran el argentino Pablo Piatti, el atacante Jozy Altidore y un viejo conocido de la Liga MX como lo es el zaguero Omar González, quien de 2015 a 2019 jugó para Pachuca y Atlas.

Por su parte, Forge FC es un equipo que no tiene más de cinco años de fundado y a diferencia de Toronto su participación sólo se limita a la liga de Canadá. Los apodados “Martillos” alcanzaron su clasificación al torneo regional vía la Liga de CONCACAF y su modesta plantilla cuenta con futbolistas locales, africanos y uno que otro europeo.

León va por su sexta aparición en esta competencia, aunque en las dos más recientes se fue eliminado a las primeras de cambio. En 2013 dijo adiós en la fase de grupos, donde se midió al Isidro Metapán salvadoreño y al Herediano costarricense, mientras que el año pasado cayó la ronda inaugural frente a Los Ángeles FC.

EN SUSPENSO...



Uno de estos dos equipos 🇨🇦 será nuestro rival en ⁦@TheChampions⁩:



⁦@ForgeFCHamilton⁩

⁦@TorontoFC⁩



Pronto lo sabremos.#LoQueViene 🇳🇬#SCCL2021 🏆 pic.twitter.com/4sFTSQkn2O — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) February 11, 2021

Las series restantes son: Cruz Azul (México) Vs. Arcahaie FC (Haití), Monterrey (México) Vs. Atlético Pantoja (República Dominicana), Columbus Crew (Estados Unidos) Vs. Real Estelí (Nicaragua), Atlanta United (Estados Unidos) Vs. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Philadelphia Union (Estados Unidos) Vs. Saprissa (Costa Rica), América (México) Vs. Olimpia (Honduras) y Portland Timbers (Estados Unidos) Vs. Marathon (Honduras).

Los Enfrentamientos