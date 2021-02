Entrega Comude León utilería deportiva

En apoyo a los atletas locales, Comude León hizo entrega de material deportivo para 14 disciplinas, acción que beneficia a 450 deportistas.

Aunque la pandemia de Covid-19 paralizó el deporte desde el alto rendimiento al nivel formativo, Comude León retoma la preparación de sus atletas y para ello gestionó un recurso de nivel municipal de 820 mil pesos para la adquisición de material y utilería deportiva.

Con esta acción Comude León busca fortalecer la reactivación de más de 450 atletas de selectivos municipales, deporte adaptado, reserva nacional y alto rendimiento que se vieron afectados por el confinamiento provocado de la contingencia sanitaria del Covid-19.

Para 2021 los atletas leoneses tienen varios certámenes en agenda como los Juegos Nacionales Conade, además de clasificatorios a Panamericanos Junior de Cali y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de ahí surge la necesidad de proporcionar material deportivo para mejorar la preparación de los deportistas.

Las 14 disciplinas beneficiadas con paquetes de material deportivo son karate, baloncesto, bádminton, voleibol, beisbol, handball, levantamiento de pesas, remo, atletismo, tae kwon do, esgrima, luchas asociadas, natación y el tiro deportivo en las modalidades de pistola y rifle de aire.

Roberto Elías Orozco, director de Comude León resaltó que el nuevo equipo mejorará el desarrollo de los representativos locales.

“Este es un espaldarazo que se le da a los deportistas de 14 deportes al entregarles el equipamiento deportivo que les beneficiará en su planificación de entrenamiento para la temporada y su desarrollo deportivo hasta sus competencias nacionales e internacionales”, comentó el dirigente de Comude León.

En representación de los atletas, la nadadora Celia Pulido reconoció que la falta de entrenamiento de manera óptima perjudica el desempeño y llega a ser frustrante.

“Por momentos, existe frustración al saber que no entrenamos como acostumbrábamos, que estamos sólo en etapa de mantenimiento, pero no de mejora, sin embargo, la Comude León en todo momento ha estado ahí, para ayudarnos, para alentarnos a no claudicar”, destacó la nadadora leonesa.

La utilería entregada contempla balones de juego, medicinales y material específico para deportes de conjunto. En deportes de contacto como el karate y taekwondo se adquirieron espinilleras, caretas. Otros materiales fueron pesas, diábolos y blancos para el tiro, así como cronómetros, ligas de resistencia, almohadillas, cuerdas, vallas de entrenamiento, entre otros.