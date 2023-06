Lamentó Nicolás Larcamón descuento de Los Ángeles FC en el añadido

León, Guanajuato.- Tremenda bronca con la que salió el “domador” Nicolás Larcamón luego de que La Fiera perdiera una buena ventaja de dos goles tras los primeros 90 minutos de la final de Concachampions frente a Los Ángeles FC.

“La sensación me parece que se encuentra teñida por esa última acción con la que nos descuentan y como se origina todo, fueron minutos finales con ciertos fallos y que lamentablemente tuvieron un impacto grande en el resultado final, pero sacando esos minutos finales, me quedo con buenas sensaciones de lo que somos capaces de hacer el domingo, porque cada vez que hemos salido de casa en el semestre lo hemos hecho bastante bien y esta vez no será la excepción”, dijo el argentino.

El técnico del Club León tenía claro que en casa sus dirigidos debían sacar ventaja y se cumplió, solo que por como se dio el trámite de las acciones, lamentó que la diferencia haya resultado mínima.

“Había que ganar, era importante, indudablemente la sensación de ese gol tiñe un poco esas valoraciones en la producción que tuvimos, pero no hay que perder de vista que los fundamentos están claros, quedó demostrado el equipo que somos y hay que ir ahora a plantarnos y no pensar en defender esa diferencia, hay que ambicionar ganar el juego”.

Sin embargo, por lo que es Los Ángeles FC, el actual monarca de la Major League Soccer (MLS), tampoco es que Larcamón esperara en la previa una ventaja tan holgada, dándole su crédito al elenco entrenado por Steve Cherundolo.

“Es una final, si esperamos ganar 3-0 o más, poco entendemos de esto, enfrente tenemos al cuadro más competitivo de la MLS, queda ese sabor de la última situación, pero es propia del rendimiento tan elevado de ambos equipos, ahí es donde hay que poner el ojo y hay que valorar el rendimiento, hubiéramos querido que el árbitro viera esa plancha en la acción final, pero bueno, así pasó”, concluyó el sudamericano.