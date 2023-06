Molestó a Cherundolo cara del LAFC en la final de ida contra León

León, Guanajuato.- Pese al tanto agónico de Denis Bouanga que le devolvió la vida al LAFC en la final de Concachampions ante León, Steve Cherundolo, entrenador del conjunto aurinegro, salió bastante molesto con el accionar de su escuadra.

“Estoy un poco en desacuerdo con lo que vi ahora, no fue la mejor actuación, no tuvimos tantas oportunidades y nuestra actuación debe ser más de grupo, más colectiva, si ganamos debe ser por el esfuerzo de todos como grupo y no por los destellos o las individualidades. Esperamos que la experiencia que tenemos en jugar finales nos ayude y salga a flote el domingo, creo que hay un buen porcentaje de poderle dar vuelta esto, pero repito, debemos jugar como equipo y más enfocados”, dijo Cherundolo.

El exfutbolista del seleccionado de las barras y las estrellas tiene detectados a la perfección esos detalles en los que el LAFC se mostró bastante flaco tras los primeros 90 minutos disputados en la “guarida”.

“Hemos perdido muchas pelotas en la salida y ante un rival que es demasiado fuerte es algo que no podemos permitir. En Los Ángeles hay que mejorar muchas cosas, sé que el tiempo es poco para ajustar, pero estos jugadores tienen ganas de hacer algo grande, por lo que esperamos poder derrotar al León en nuestra casa”.

El técnico angelino esperaba a un cuadro esmeralda así, propositivo, volcado hacia adelante con la misión de hacer valer su localía, solo que no contemplaba que la versión de sus comandados resultara endeble durante gran parte del partido.

“León es un rival que jamás te baja los brazos, todos lo vimos, nos presionó, tiene un futbol bastante vertical y plagado de mucha velocidad y agresividad, así que debemos competir ante eso, quizás podremos ajustar un poco, pero insisto, en casa podremos hacernos fuertes y vamos a forzar para que la historia sea diferente”, aseveró.