La Fiera se mueve a Salt Lake para seguir la travesía en la Leagues Cup

Luego de una semana de estadía en Los Ángeles, los esmeraldas tomaron rumbo hacia el estado de Utah, su nueva parada en la Leagues Cup 2023 y en donde este jueves por la noche se medirán al Real Salt Lake por los octavos de final.

Los panzas verdes llevaron a cabo un último entrenamiento en las canchas aledañas al Dignity Health Sports Park de Carson, para posteriormente abordar el vuelo que los llevó a Salt Lake City, un territorio jamás explorado por La Fiera, a diferencia de lo que han sido las constantes visitas a California.

Fueron días importantes para el cuerpo técnico que lidera Nicolas Larcamón, esto para intentar recuperar a gente que no se encontraba al cien debido a molestias, casos de Osvaldo Rodríguez, Alfonso Alvarado y Federico Viñas. Hay que recordar que “El Osvi” salió tocado en el duelo frente al Galaxy de Los Ángeles, “El Plátano” ni siquiera pudo entrar en la convocatoria y “Maraviñas”, pese a tener minutos, todavía no llega a su mejor versión futbolística, pero sobre todo física, ya que le ha costado reponerse a ese problema muscular que se le presentó en la pasada fecha FIFA con el seleccionado uruguayo.

Sin embargo, se espera que estos tres elementos ya puedan estar a las órdenes de un “domador” que ha estado más preocupado en resolver el tema del último refuerzo, después de la intempestiva salida del atacante chileno Víctor Dávila, quien por cierto, pasan los días y aún no logra concretar su fichaje al CSKA de Moscú, mucho menos pagar esa cláusula de salida que tiene con el Club León.

Por lo pronto, los verdiblancos se concentran en lo que será ese choque con el Real Salt Lake, segundo puesto de su sector y que se clasificó a las fases de eliminación directa pese a ser goleado en su cancha por los Rayados de Monterrey, aunque en su primer compromiso había despachado al Seattle Sounders de manera contundente.

De acuerdo a la logística que tienen Larcamón y compañía, este miércoles llevarán a cabo una práctica y reconocimiento de cancha del America First Field, además de la conferencia de prensa que es mandada por el comité organizador del torneo binacional y a la cual acuden el timonel, al igual que un jugador.

León buscará mantenerse con vida en el certamen y es que si los pronósticos son cumplidos, en la siguiente ronda podría volverse a encontrar con Carlos Vela y el LAFC que, por su parte, jugará frente a los Bravos de Juárez.

En las otras llaves irán: Inter Miami Vs. Orlando City, Mazatlán FC Vs. FC Dallas, Pachuca Vs. Houston Dynamo, Atlas Vs. New England Revolution, Philadelphia Union Vs. DC United, Pumas Vs. Querétaro, New York Red Bulls Vs. New York City FC, Charlotte FC Vs. Cruz Azul, Columbus Crew Vs. Minnesota United, Toluca Vs. Sporting Kansas City, Monterrey Vs. Portland Timbers y Tigres Vs. Vancouver Whitecaps.