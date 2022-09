Julio Urías, serio contendiente al Cy Young: Enrique Burak y casas de apuestas coinciden

El pitcher Julio Urías, de los Dodgers de Los Ángeles, sigue firme en la pelea por hacerse del Cy Young de la Liga Nacional de las Grandes Ligas, los números lo mantienen ahí.

Incluso, las casas de apuestas colocan al lanzador mexicano como el segundo máximo candidato a conquistar el galardón -junto con Zac Gallen– sólo por detrás de Sandy Alcántara de los Miami Marlins.

Sin embargo, las decisiones del mánager Dave Roberts parecen complicar el propio destino del culichi.

Y no es para menos. Roberts es conocido sin lugar a duda porque privilegia el trabajo en equipo y el objetivo es conquistar la Serie Mundial, por lo que es capaz de sacar al mexicano, incluso cuando aspira al galardón que lo acredita como el mejor lanzador de la campaña y aunque esté haciendo una buena labor desde el montículo.

Lo anterior se dejó ver en el partido del 22 de septiembre ante Arizona Diamondbacks en la vigésima novena apertura de Urías en la campaña. El sinaloense enfrentó a su homólogo Zac Gallen, quien también añora el Cy Young, y tenía buen control del partido con 89 lanzamientos en cinco entradas y un tercio en las que permitió tres hits, una carrera, una base por bola y concretó cinco ponches, pese a eso el mánager de los Dodgers decidió sacar a Julio.

Foto: AFP

De tal modo, que, si bien a Julio Urías no le vuelve loco adueñarse del trofeo, es una realidad que tampoco las decisiones de Dave Roberts le benefician y todo se complica a en la recta final de la campaña regular. A Los Ángeles le restan tres choques contra San Diego y tres ante Colorado.

“No me enfoco en nada de eso (el Cy Young). Cada vez que salgo a ese montículo, trato de hacer lo mejor que puedo y lanzo con confianza. Realmente no me preocupo por las cosas que dicen otras personas o los elogios o cosas por el estilo. Solo me concentro en hacer mi trabajo, y creo que eso me motiva a hacer un trabajo aún mejor”, señaló Urías.

El comentarista experto en la materia, Enrique Burak, no dudó en recalcar que Julio Urías es un serio candidato al Cy Young más allá de que en esta temporada 2022 sea difícil que alcance los 20 triunfos del año pasado, pues no solo se consideran los triunfos en las aperturas, existen diversas estadísticas que se toman en cuenta.

“Desde luego que es candidato para pelear por el trofeo. El año pasado sí, fue una gran temporada en cuanto al número de triunfos, pero es bien importante señalar que hay muchas otras categorías; las victorias sí visten, pero a la mejor te hacen ocho carreras por partidos y resulta que tu equipo tiene una gran ofensiva y por eso ganan los juegos”, indicó el comentarista deportivo para el Diario de los Deportistas.

Foto: AFP

Abundó: “El dato más importante en cualquier pitcher es el porcentaje de efectividad, 2.17 es el porcentaje que tiene Julio (tras el duelo ante Arizona) y está muy bien. Otra de las categorías importantes es el ‘whip’, que es el porcentaje de bases por bolas y hits que recibes en una entrada, y Julio también está muy bien colocado en ese departamento”.

En la actualidad, el pitcher tricolor tiene efectividad de 2.17, así como 0.96 de porcentaje en el whip y ha lanzado 170.0 innings en los que ha permitido 123 hits. Además, ostenta una marca de 17-7 para ser el líder de la Liga Nacional en el camino por el CY Young, por encima de Sandy Alcántara (Miami), Zac Gallen (Arizona), Max Fried (Atlanta), quienes también compiten por el galardón.

Subrayó también que el mexicano tiene opciones de jugar un poco más con los Dodgers ante las bajas de otros lanzadores de la novena californiana, que en este año aspira a su octava Serie Mundial. “Además, ante las lesiones de Tony Gonsolin, Walker Buehler y Clayton Kershaw para mí sí es un sólido candidato para ganar el Cy Young de la Liga Nacional”.

JULIO URÍAS TIENE UNA GRAN EFECTIVIDAD

Durante la segunda mitad de la temporada de la MLB, Julio Urías tiene un porcentaje de efectividad de 1.23, luego de haber lanzado 73 innings y un tercio, permitió 10 carreras en 12 aperturas.

A estas alturas de la campaña tiene su PCLA en 2.17, la mejor en la actualidad para cualquier lanzador y la mejor para un mexicano en la historia.

Tan solo en septiembre, el culichi tiene 5 arranques con 30 episodios y un tercio lanzados, donde permitió solo cinco carreras para una efectividad de 1.48.

De acuerdo con Dodger Insider, Urías ha dado golpes de autoridad que permiten reconocer que es un serio contendiente al Cy Young.