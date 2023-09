Julio Urías, con cargos graves; el pitcher tendrá que comparecer ante la justicia

El pitcher mexicano, Julio Urías, fue arrestado por “cargos graves” que implican haber causado daño físico a su pareja o cónyuge. De acuerdo con María Lucero, agente del Departamento Policial de la ciudad de Los Ángeles, en declaraciones a la prensa de Estados Unidos.

Durante el lunes pasado, se dio a conocer la aprehensión del pelotero de los Dodgers por parte de las autoridades locales, aunque salió libre luego de pagar una fianza de 50 mil dólares. Sin embargo, el lanzador tendrá que comparecer en los tribunales el próximo 27 de septiembre.

La determinación de la franquicia de los Dodgers fue que Urías no se trasladara junto con el equipo a Florida para enfrentar a los Marlins ayer, mientras continúan las investigaciones internas como judiciales.

We are aware of an incident involving Julio Urías. While we attempt to learn all the facts, he will not be traveling with the team. The organization has no further comment at this time. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 4, 2023

“Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento”, manifestó la escuadra en su cuenta de X, antes Twitter.

Ante esa situación, el manager de la novena de Los Ángeles, Dave Roberts señaló que “estoy conmocionado como todos aquí. Es ciertamente muy desafortunado”.

“No quiero adelantarme demasiado por esta situación. A medida que pasa el tiempo con ciertas cosas, aprendes que simplificando, día a día, es la mejor manera de manejar las cosas. No me he dirigido al equipo, Creo que todos (los beisbolistas) sienten lo mismo que yo en cuanto a una circunstancia muy desafortunada. ”, añadió.

No es la primera vez que Urías tiene un problema de ejercer violencia doméstica. En mayo de 2019, el pitcher mexicano fue señalado por empujar a una mujer al piso en un centro comercial de Beverly Hills.

No fue llevado a un proceso judicial. Sin embargo, la Major League Baseball decidió suspender por 20 juegos a Julio por violar las políticas de la liga.

En aquel momento, se alegó que la evidencia era “débil”, debido a que el mexicano no había tenido la intención de lastimar a la mujer involucrada, pese a la caída que sufrió. Tras el arresto, Urías pagó una fianza de 20 mil dólares.

"Urías desperdició oportunidad"

La prensa en los Estados Unidos ha criticado con dureza a Urías, tras la nueva acusación que enfrenta por presuntamente haber causado daño físico a una mujer. Bill Plaschke, columnista deportivo del LA Times desde 1996 y miembro del Salón de la Fama de los Medios Deportivos Nacionales y del Salón de la Fama del Deporte de California, afirmó que el tricolor “no puede hacer un lanzamiento más como Dodger”.

“Mismo jugador, mismos temas sórdidos. ¿En qué diablos estaba pensando Urías? Le dieron una segunda oportunidad y la desperdició. Los Dodgers confiaron en él y él los traicionó. Su enorme base de fans siguió amándolo, pero una vez más los ha avergonzado”, afirmó el periodista

