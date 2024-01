Roca Rey busca "iluminarse" en León para encontrar suerte en México

León, Gto.- Triunfador en cuanta plaza y ruedo ha pisado, el matador de toros Andrés Roca Rey regresa a México. Su primer compromiso se da en la Plaza de Toros La Luz en la que pretende iluminarse antes de encabezar la reapertura de la Monumental Plaza México, coso en el busca triunfo y laureles.

Encumbrado como la máxima figura en la fiesta brava, Roca Rey retoma su paso por suelo azteca y sus primeros capotazos los dará en León ya que abre el Serial Taurino de Feria 2024 cuya primera corrida tiene acartelados al matador peruano junto a Octavo García “El Payo” y Arturo Gilio. En el ruedo toca lidiar bureles de Los Encinos.

“Para mí es muy especial venir a un país que siempre me abrió las puertas desde que era un niño y venía a los encuentros mundiales de Escuelas Taurinas, es un placer y una verdadera satisfacción el haber podido triunfar en muchas tardes de las que he actuado aquí (México)”, expresó Andrés Roca Rey a su llegada Guanajuato.

“De León, destacar que es gente exigente, sabe de esto y eso compromete, te hace buscar el mayor sentimiento. Es un paso que hay que dar y es muy importante tener una buena tarde en este inicio de año. A parte la plaza tiene su prestigio, su historia y eso atrae a la gente”, añadió el diestro quien tomó la alternativa en 2015 en Francia con Enrique Ponce como padrino.

Roca Rey tiene gratos recuerdos de su última presentación en La Luz ya que fue triunfador con tres orejas y un rabo en una encerrona junto a Diego Silveti, festejo que se dio a principios del pasado mes de noviembre.





ILUSIONA LA MÉXICO

De su travesía por el país, el máximo compromiso está en la reapertura de la Monumental Plaza de Toros México cuyo serial inicia el 28 de enero con Roca Rey Valdez como tercera espada de un cartel encabezado por los mexicanos Joselito Adame y Diego Silveti, tercia que debe lidiar a toros de los hierros de Fernando de la Mora.

“Era una pena que estuviera cerrada la plaza (México), cuando me enteré me dio bastante tristeza por lo que representa para este país y el mundo taurino, pero lo hemos visto; es una plaza con mucha pasión y contra la pasión nada puede. Apenas me enteré de que se volvía a abrir sentí una alegría tremenda. Me ilusiona mucho volver a torear en la Plaza México”, reconoció Roca Rey quien en su haber cuenta con dos triunfos en el colosal recinto inaugurado en 1946.