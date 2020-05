Impera molestia y decepción por el tema de León y los Centroamericanos 2026

León, Guanajuato.- Desde dirigentes, personalidades que en algún momento estuvieron involucrados en el deporte mexicano y atletas, se pronunciaron a través de las redes sociales en torno al retiro de la candidatura de León para albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

La indiferencia mostrada por las autoridades federales al no otorgarle el aval al comité organizador generó severas críticas y una de esas corrió a cargo de Ernesto Vargas, quien preside la Comisión de Deporte en el Congreso de la Unión.

“Esta claro que la titular de la CONADE (Ana Gabriela Guevara) no recibe a nadie, ni a diputados federales, locales, ni alcaldes, ni gobernadores y menos a directores de institutos del deporte. Solo a Kiril (Todorov / presidente de la Federación Mexicana de Natación), Raymundo (González / presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo), Castro (Jorge / presidente de la Federación Mexicana de Esgrima) y su amiguita Armida (moches) de Veracruz. Que pena, que grotesco y que desastroso”, manifestó Vargas Contreras.

Por su parte, Bernardo de la Garza, ex titular de la Comisión Nacional del Deporte durante la administración de Felipe Calderón, lanzó un mensaje directo al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de que recule y los JCC del centenario puedan llevarse a cabo en el país donde vieron por primera vez la luz en el año de 1926.

“Presidente López Obrador con todo respeto los 100 años de Juegos Centroamericanos deben celebrarse en México. Está en sus manos que eso ocurra. Ojalá como país nos demos ese regalo. El deporte une”, expresó el ahora analista deportivo en televisión.

Pero los deportistas, en su mayoría guanajuatenses, también alzaron la voz y de manera contundente el tirador Poncho Manríque señaló que: “El sueño de todo atleta es competir en un evento de esta magnitud en casa, ese sueño se estaba haciendo realidad desde el año pasado y hoy lo vemos desaparecer. Tenía el sueño de terminar mi carrera deportiva en el 2026 dándole a mi país y a mi estado una medalla de oro en los Centroamericanos en casa, lamentablemente no va a poder ser así”.

Mientras tanto, la karateca leonesa y medallista panamericana Cinthia de la Rue, apuntó lo siguiente: “Que lástima que no se pudo realizar como estaba planeado. Fui testigo de todo el esfuerzo que se hizo para ganar la sede”.

Finalmente, la campeona olímpica juvenil en halterofilia Yesica Hernández, publicó: “No lo puedo creer. Yo me visualizaba en mi tierra León, con mi gente, con mi familia, con todo México. Gracias por todo su esfuerzo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Gobernador de Guanajuato) e Isaac Piña (titular de la CODE)”.