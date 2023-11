Tranquiliza a Nicolás Larcamón el que León siga dependiendo de si mismo

León, Gto.- Nicolás Larcamón reconoció que el momento de su equipo sigue sin ser el mejor, pero a falta de dos fechas para que cierre la fase regular, el seguir dependiendo de propios resultados es algo que deja tranquilo al timonel de La Fiera.

“Entiendo un poco la expectativa desatendiendo el análisis más profundo de lo que ha sido el torneo, entiendo la exigencia del club en el que estoy, me acuerdo en mi primera conferencia acá que 20 preguntas fueron de la Concachampions y de la clasificación a la liguilla, así que nada, siempre queremos ir a tope y cumpliendo con los objetivos, así que no puedo dejar de considerar el esfuerzo que vienen haciendo los muchachos, ya son seis partidos que no tenemos a cinco habituales, pero la respuesta está ahí, a veces con menos brillo porque igual soy consciente de eso, pero había que sortear en su momento un lapso crítico y hoy estamos cerca del desenlace y la clasificación está en nuestras manos y la vamos a pelear hasta la última fecha, ojalá sea directa y si no pues calificar en ese formato de “Play-In” y confiado en que ahí vamos a estar”, dijo el argentino.

Larcamón lamentó que su escuadra siga remando contracorriente al irse abajo en el marcador en la mayoría de los juegos, aunque por otro lado, continuó destacando la reacción de sus pupilos para intentar venir de atrás como fue ahora ante Pumas y que alcanzó para rescatar el empate como locales.

“Me gustaría arrancar los partidos con más intensidad, con esa agresividad que mostramos cuando nos anotan, claro que el deseo no es que el rival te anote para luego responder, entonces me gustó esa intensidad y carácter del segundo tiempo, momentos como esos son los que debemos extender”.

Respecto a los abucheos que ya empiezan a generalizarse sobre algunos elementos, uno de esos Ángel Mena, el “domador” aseveró que “la gente tiene total libertad de expresar su descontento, en ese sentido está claro que el hincha desconoce un análisis más profundo y ellos quieren que el equipo ataque y gane, acá llevamos un año donde hemos puesto la vara en alto y con la que llenamos esa saciedad que tiene el hincha de ver un equipo intenso, dinámico.

A uno como entrenador le duele cuando le cargan la mano a un jugador porque en el día a día veo como trabajan y se entregan, así que decirles que confíen, este grupo ya resolvió una brava y vamos a estar en la liguilla”.

Finalmente, de lo que será la visita a Puebla, el club que le abrió las puertas en México, indicó que “será como una final, hay muchas cosas en juego, tengo un vínculo con la institución, fueron dos años espectaculares, pero como pasa con jugadores y entrenadores ahora me debo a León y voy a querer ganarlo”.